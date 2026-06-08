 L’Ascoli ha più fame di B: col Brescia non c’è storia

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ASCOLI PICENO - Bentornata in Serie B Ascoli Calcio (dopo due stagioni in C): te la sei meritata. Dai biglietti polverizzati in 11 minuti, agli 11.000 spettatori del Del Duca, all’11’ del primo tempo minuto in cui Rizzo Pinna gioca a biliardo e
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