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 L’Ascoli ha più fame di B: col Brescia non c’è storia

I marchigiani salgono di categoria sotto gli occhi di Vagnozzi. Lombardi mai in partita: travolti 3-0 dopo l’1-1 della gara d’andata
Angelo Camaiani
1 min
Playoff Serie CascoliBrescia

ASCOLI PICENO - Bentornata in Serie B Ascoli Calcio (dopo due stagioni in C): te la sei meritata. Dai biglietti polverizzati in 11 minuti, agli 11.000 spettatori del Del Duca, all’11’ del primo tempo minuto in cui Rizzo Pinna gioca a biliardo e

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