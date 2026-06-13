"Preoccupato per il Bari", il sindaco lancia l'allarme: "De Laurentiis, serve chiarezza"

BARI - Niente garanzie, niente San Nicola. Non cede il sindaco di Bari Vito Leccese. Ma al contempo indica al presidente Luigi De Laurentiis la strada per uscire dallo stallo fra il Bari e la città, nell'imminenza del termine ultimo per l'iscrizione al campionato di C fissata per martedì prossimo 16 giugno. "Siamo a poche ore dalla deadline ed aspettiamo azioni concrete - ha spiegato il primo cittadino in una conferenza convocata in mattinata - Non siamo più disposti ad accontentarci di parole". Tutto ruota attorno allo snodo multiproprietà che andrà perentoriamente risolto entro giugno 2028: "Alla società sono state poste tre questioni: un piano industriale che tenga conto della vendita, un nuovo management che la ponga come obiettivo chiaro, la trasparenza di tale operazione nei confronti della piazza. Come? Con un comitato di garanti indicato dalla città". L'indicazione dello stadio resta una delle condizioni essenziali per l'iscrizione al prossimo torneo di C.
Il nodo San Nicola e il futuro del club
Ma Leccese, pur non nascondendo apprensione, continua a rivendicare il sentimento di un ambiente mortificato dall'assenza di orizzonti, oltre che dalla retrocessione in C: "Sono preoccupato e non lo nascondo, perché la concessione di lettera di disponibilità dello stadio attiene alla responsabilità del sindaco e solo del sindaco. Ma qui si tratta di rispettare il cuore di una città. E se un sindaco è consapevole di essere dalla parte del giusto, va avanti sino alla fine. Un impianto sportivo che non sia animato dalla passione dei tifosi resta solo un elemento architettonico. E questo noi non lo possiamo consentire". Il tempo è quasi scaduto ma il dialogo avviato dalle parti non è stato risolutivo: "Giovedì scorso siamo stati più di un'ora in call. Già in passato il presidente De Laurentiis mi ha parlato di interlocuzioni con fondi internazionali. La mia non è un'ingerenza ma Bari merita chiarezza. E chiede di sapere cosa ne sarà della sua squadra dal 1° luglio 2028. E siccome le società calcistiche devono rispettare le norme federali, questa richiesta è legittima".