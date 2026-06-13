"Preoccupato per il Bari", il sindaco lancia l'allarme: "De Laurentiis, serve chiarezza"

Il nodo San Nicola e il futuro del club

Ma Leccese, pur non nascondendo apprensione, continua a rivendicare il sentimento di un ambiente mortificato dall'assenza di orizzonti, oltre che dalla retrocessione in C: "Sono preoccupato e non lo nascondo, perché la concessione di lettera di disponibilità dello stadio attiene alla responsabilità del sindaco e solo del sindaco. Ma qui si tratta di rispettare il cuore di una città. E se un sindaco è consapevole di essere dalla parte del giusto, va avanti sino alla fine. Un impianto sportivo che non sia animato dalla passione dei tifosi resta solo un elemento architettonico. E questo noi non lo possiamo consentire". Il tempo è quasi scaduto ma il dialogo avviato dalle parti non è stato risolutivo: "Giovedì scorso siamo stati più di un'ora in call. Già in passato il presidente De Laurentiis mi ha parlato di interlocuzioni con fondi internazionali. La mia non è un'ingerenza ma Bari merita chiarezza. E chiede di sapere cosa ne sarà della sua squadra dal 1° luglio 2028. E siccome le società calcistiche devono rispettare le norme federali, questa richiesta è legittima".

