Ronaldinho sorprende tutti e torna a giocare in Italia: ecco dove, l'annuncio clamoroso

MIAMI (Stati Uniti) - Ronaldinho (46 anni) tornerà in campo e lo farà in Italia...con il Ravenna! Il fulmine a ciel sereno arriva da Miami dove il presidente Ignazio Cipriani ha commentato entusiasta: "Ho passato 24 anni della mia vita negli Stati Uniti ma considero comunque Ravenna la mia casa. Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club, era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va al di là di quello che ha fatto sul campo". Come riportato anche da Sky Sport, il brasiliano ex Barcellona ha raggiunto un accordo con il club emiliano dove diventerà anche azionista con tanto di patch dedicata sulla maglia, l'annuncio dovrebbe arrivare il 23 giugno a Miami quando, inoltre, verrà presentata anche la nuova maglia del club.