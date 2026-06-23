Ronaldinho al Ravenna, c'è la conferma: "Nuovi colori, lo stesso sorriso. Che la magia abbia inizio"

Quella che fino a pochi giorni fa sembrava soltanto una suggestione destinata a far discutere, sta assumendo contorni sempre più concreti. Nella notte italiana, al Cipriani di Miami , andrà in scena una cena esclusiva riservata a 70 ospiti Vip, seguita da un after-party con circa 250 invitati, durante la quale arriverà l'annuncio destinato a scuotere il mondo del calcio: Ronaldinho è pronto a tornare in campo a 46 anni con la maglia del Ravenna . L'ex Pallone d'Oro viene tesserato ufficialmente come giocatore nell'ambito del progetto ambizioso promosso da Ignazio Cipriani , imprenditore ravennate trasferitosi negli Stati Uniti da oltre vent'anni, che nel 2024 ha acquisito il club insieme al partner finanziario Black Duck.

Ronaldinho e la "magia" al Ravenna

Lo stesso Ronaldinho dice: "Nuovi colori, lo stesso sorriso. Non vedo l'ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova, bellissima storia insieme a Ignazio e alla famiglia Cipriani. Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio". Nella serata di Miami sarà anche presentata anche la nuova maglia ufficiale per la prossima stagione, quella che Ronaldinho indosserà quando scenderà in campo con i colori del club: "La maglia ufficiale è ora disponibile. Ogni città ha una storia. Ravenna ne sta scrivendo una nuova. Ispirata da Cipriani. Animata dal calcio. Portata in vita da Ronaldinho. Un incontro tra cultura, stile di vita e sport. Non solo un progetto. Una nuova visione" scrive la società proprio su Instagram per presentarla ai suoi tifosi con un video emozionale che ritrae proprio il brasiliano in un lungo viaggio fino ad arrivare al Benelli.

Cipriani: "Portare Ronaldinho a Ravenna un momento straordinario"

E proprio il presidente Cipriani dice: "Dopo 24 anni trascorsi negli Stati Uniti, Ravenna rimane il luogo che considero casa. Il legame con la mia città natale e la mia passione per il calcio hanno reso questa opportunità una scelta naturale. Portare Ronaldinho al Ravenna rappresenta un momento straordinario per il club. Da ragazzo era il mio idolo e il suo impatto sul gioco va ben oltre il calcio. Al di là di ciò che potrà apportare al club, spero che il suo coinvolgimento possa ispirare una nuova generazione di tifosi ad appassionarsi al Ravenna e a diventare parte di ciò che stiamo costruendo per il futuro".

Braida e il legame con Ronaldinho

Al Ravenna poi c'è chi lo aveva già avuto da calciatore, parliamo di Ariedo Braida che sottolinea: "Avere nuovamente in squadra un campione come Ronaldinho, dopo averlo già avuto al Milan, mi dà una grandissima gioia. I campioni non hanno età". Quella di Ronaldinho, insomma, è una grande operazione di marketing ma con la possibilità, magari, di vederlo scendere in campo in qualche occasione. Il brasiliano "ha fissato un obiettivo preciso: segnare il suo ultimo gol da professionista con la maglia del Ravenna, aggiungendo un capitolo profondamente personale a una delle carriere più celebrate nella storia del calcio", dicono dal club.