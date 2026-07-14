Tudor in Italia! Il figlio dell'ex Juve giocherà in Serie C: i dettagli e la durata del contratto

Continua il connubio tra l' Italia e la famiglia Tudor . Dopo Igor , prima giocatore e poi allenatore della Juventus esonerato lo scorso ottobre dopo la sconfitta all'Olimpico contro la Lazio, adesso toccherà al figlio provare a ripercorrerne le orme. Roko , che ha appena compiuto 20 anni, giocherà con il Team Altamura , squadra pugliese che milita nel girone C di Lega Pro. Il classe 2006 si trasferisce in bianconerosso a titolo definitivo dal , squadra della seconda serie croata.

Il figlio di Tudor al Team Altamura

Roko Tudor giocherà in Italia. Difensore centrale come da tradizione di famiglia, il classe 2006 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per un'altra stagione, con il Team Altamura. A darne l'annuncio è stata la stessa società pugliese, con una nota ufficiale pubblicata sui propri canali social: "Il difensore croato Tudor Roko in bianconerosso. L’ annuncia la firma del difensore centrale croato classe 2006 , siglato un contratto fino al 30/06/2027 con opzione fino al 30/06/2028. Arriva dal club croato società nella quale ha maturato un percorso di crescita significativo e dove ha collezionato 18 presenze e una rete. Benvenuto Tudor, avanti insieme".

Scelta e nuova avventura in Italia

Così come il padre (che attualmente è in attesa di una nuova panchina dopo l'esonero al Tottenham), anche Roko Tudor ha scelto l'Italia per la sua carriera. Saluta il dopo la prima stagione tra i professionisti nella Serie B croata, in cui ha collezionato 18 presenze e segnato una rete contro il NK Jarun. Il figlio dell'ex allenatore della Juventus sarà allenato da Ledian Memushaj. L'albanese ha un passato in Serie A, avendo vestito tra le altre le maglie di Lecce, Benevento e Pescara. Una scelta ponderata e importante, visto che la piccola realtà pugliese si affida molto ai giovani e ha un progetto ambizioso nel girone C di Lega Pro.