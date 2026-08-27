Ravenna, i gol di Rabbi per puntare alla Serie B

Meno cinque alla chiusura di un mercato che anche ieri ha visto gli attaccanti i più richiesti. Tra le pretendenti alla Serie B il Ravenna fa un contratto quadriennale a Simone Rabbi dal Cittadella, dove ha realizzato 11 gol in 33 presenze nell'ultimo campionato, due stagioni in B coi veneti e la Spal con 58 presenze, 6 gol, prodotto del vivaio del Bologna dove ha debuttato in A con 4 presenze nella massima serie. Per la punta Giacomo Parigi del Latina