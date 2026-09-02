Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Catania fa il botto: arriva Insigne jr!

I siciliani scatenati: presi anche Cavuoti e Cabianca. Jimenez va allo Spezia. Reggiana: ecco Cavion. Novara: Brancolini in porta. Casertana: Di Tacchio
Guido Ferraro
1 min
cataniaroberto insigneCalciomercato Serie C
Il Catania fa il botto: arriva Insigne jr!© LAPRESSE

Protagoniste le pretendenti alla promozione in B: Catania, Reggiana, Spezia e Pescara protagoniste. Il Novara fa un biennale al portiere Federico Brancolini acquistato dall’Empoli, cede il centrocampista Leonardo Di Cosmo alla Pianese, il difensore Alessandro Citi in prestito alla Virtus Francavilla (D). La Pro Vercelli cede i difensori Lorenzo Tarantola in prestito al Chisola (D), Gianluca Clemente al Cosenza. Al Brescia il centrocamp

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS