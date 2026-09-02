Il Catania fa il botto: arriva Insigne jr!

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Protagoniste le pretendenti alla promozione in B: Catania, Reggiana, Spezia e Pescara protagoniste. Il Novara fa un biennale al portiere Federico Brancolini acquistato dall’Empoli, cede il centrocampista Leonardo Di Cosmo alla Pianese, il difensore Alessandro Citi in prestito alla Virtus Francavilla (D). La Pro Vercelli cede i difensori Lorenzo Tarantola in prestito al Chisola (D), Gianluca Clemente al Cosenza. Al Brescia il centrocamp
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