Bestemmie e strattoni al quarto uomo: stangata per l'allenatore in Serie C

Stangata del giudice sportivo della Lega Pro che ha inflitto sei giornate di squalifica all'allenatore del Campobasso, Devis Mangia , accusato di aver strattonato il quarto uomo durante la partita contro il Vado vinta dai molisani per 1-0. Il tecnico, infatti, avrebbe "tenuto una condotta gravemente irriguardosa che si è concretizzata in un contatto fisico e ingiuriosa nei confronti del quarto ufficiale e per aver pronunciato ripetute espressioni blasfeme".

Ricorso del Campobasso: cosa è successo

Nella decisione del giudice sportivo è spiegato che "al fine di fargli interrompere il gioco per un giocatore rimasto a terra, si alzava dalla panchina correndogli incontro, lo prendeva per un braccio strattonandolo ripetutamente e proferendo nei suoi confronti parole irriguardose per contestarne l'operato e pronunciando ripetute espressioni blasfeme". Il tecnico si era già giustificato alla fine del match spiegando che "c'era un ragazzo svenuto, che aveva perso conoscenza in campo". "Mi sono permesso di richiamare l'attenzione del quarto uomo in maniera magari non oxfordiana - ha aggiunto -. È tanti anni che alleno, ma oggi ho visto una roba sinceramente mai vista". Sul caso il Campobasso ha presentato ricorso esprimendo "forte amarezza". "Nel pieno rispetto degli organi di giustizia sportiva - si legge nel documento - la società ritiene che la ricostruzione contenuta nei provvedimenti non restituisca compiutamente il contesto e la reale gravità di quanto stava accadendo sul terreno di gioco".