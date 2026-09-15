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Mancuso e Lavelli lanciano l'Inter U23: Crotone ko

I nerazzurri ottengono la seconda vittoria stagionale e salgono così a quota 7 punti in classifica
1 min
Inter U23mancusolavelli
Mancuso e Lavelli lanciano l'Inter U23: Crotone ko© Inter via Getty Images
Bastano i gol di Matias Mancuso e di Lavelli all'Inter U23 per espugnare il campo del Crotone nel match valido per la quarta giornata del campionato di Serie C. La gara parte subito in salita per i calabresi che già al minuto 32 restano in inferiorità numerica a causa del rosso diretto estratto a Groppelli. Nella ripresa i nerazzurri ne approfittano e passano in vantaggio con Mancuso al minuto 67: sarà poi Lavelli nel finale a chiudere i giochi e a fissare il punteggio sul 2-0. In classifica l'Inter U23 sale così a quota 7 punti, firmando la seconda vittoria stagionale dopo due sconfitte di fila contro Picerno e Casertana: il Crotone, invece, resta a -4 punti in classifica, a causa di una penalizzazione inflittagli dal Tribunale della FIGC per il mancato rispetto delle scadenze federali.

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