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Brescia beffato nel finale, si ferma il Trento: Serie C, tutti i risultati della 5ª giornata del Girone A

Il Treviso pareggia all'ultimo istante e nega all'Union il secondo posto solitario. Primo punto per il Giana Erminio
3 min
Serie C girone A
Brescia beffato nel finale, si ferma il Trento: Serie C, tutti i risultati della 5ª giornata del Girone A© LAPRESSE

L'Union Brescia spreca l'opportunità di riportarsi al secondo posto solitario del Girone A di Serie C. Nella quinta giornata, la squadra di Eugenio Corini ribalta lo svantaggio iniziale ma al 95' viene raggiunto sul 2-2 in casa dal Treviso. Sono 4 ora i punti di distacco dalla capolista Cittadellache alle 18:30 aveva battuto 2-0 la Juventus Next Gen ed è l'unica squadra a punteggio pieno dopo 5 partite.

Gli altri incontri

Nelle partite delle 18:30 si registrano due 0-0 in Lumezzane-Novara e Pergolettese-Folgore Caratese. Pari anche tra Pro Vercelli e Alcione Milano (2-2), mentre Arzignano Valchiampo e Lecco vincono in trasferta rispettivamente contro Albinoleffe (1-2) e Desenzano (1-3). Negli incontri delle 21 si segnala un altro 0-0, quello tra Renate e Dolomiti Bellunesi. Il Trento fallisce l'aggancio al secondo posto pareggiando 2-2 in trasferta con il Giana Erminio fanalino di coda, che conquista il primo punto in campionato dopo aver perso le prime 4 partite. Secondo, a pari punti col Brescia, rimane quindi l'Ospitaletto, nonostante il 2-2 a Carpi.

Classifica

Cittadella 15 punti; Ospitaletto, Union Brescia 11; Alcione Milano, Trento, Dolomiti Bellunesi 9; Treviso 8; Lecco, Arzignano Valchiampo 7; Pro Vercelli, Albinoleffe, Novara, Carpi, Desenzano, Lumezzane, Pergolettese, Juventus Next Gen 5; Folgore Caratese, Renate 2; Giana Erminio 1.

Prossimo turno

6ª GIORNATA - Juventus Next Gen-Albinoleffe, Novara-Carpi, Ospitaletto-Cittadella, Arzignano Valchiampo-Renate, Alcione Milano-Union Brescia, Folgore Caratese-Giana Erminio, Lecco-Pergolettese Dolomiti Bellunesi-Lumezzane, Trento-Pro Vercelli, Treviso-Desenzano.

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