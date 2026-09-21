Spezia, tris alla Vis Pesaro e primato. Frenano Treviso e Livorno, poker Trento alla Pro Vercelli

Lo Spezia si impone con un netto 3-1 contro la Vis Pesaro fanalino di coda e si prende la vetta della classifica del girone B di Serie C con 16 punti raccolti in sei giornate. Terminano invece entrambe con il punteggio di 1-1 le altre due partite del raggruppamento in programma oggi: Guidonia-Livorno, rispettivamente settima e quinta, e Pianese-Sambenedettese, l'una terz'ultima a quota 3, l'altra subito dietro con una lunghezza in meno.