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Spezia, tris alla Vis Pesaro e primato. Frenano Treviso e Livorno, poker Trento alla Pro Vercelli

Si chiude la sesta giornata dei gironi A e B di Serie C: tutti i risultati
1 min
Spezia, tris alla Vis Pesaro e primato. Frenano Treviso e Livorno, poker Trento alla Pro Vercelli

Lo Spezia si impone con un netto 3-1 contro la Vis Pesaro fanalino di coda e si prende la vetta della classifica del girone B di Serie C con 16 punti raccolti in sei giornate. Terminano invece entrambe con il punteggio di 1-1 le altre due partite del raggruppamento in programma oggi: Guidonia-Livorno, rispettivamente settima e quinta, e Pianese-Sambenedettese, l'una terz'ultima a quota 3, l'altra subito dietro con una lunghezza in meno.

Il girone A

Nel girone A, con un roboante 4-0 inflitto alla Pro Vercelli quart'ultima in coabitazione con la Juventus Next Gen, il Trento si prende la terza posizione con 12 punti, a -2 dal Brescia secondo e -6 dal Cittadella capolista a punteggio pieno. Chiudono il quadro il successo del Lumezzane in casa del Dolomiti Bellunesi e lo 0-0 tra Treviso e Desenzano.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie C

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