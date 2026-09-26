Poker Grosseto a Pineto, il Crotone in dieci batte in Salernitana
Nel Girone A pareggiano col punteggio di 1-1 Giana Erminio e Pro Vercelli: Sow risponde al vantaggio iniziale firmato da Comelli. Colpo in trasferta per la Folgore Caratese che batte 2-1 il Lumezzane: Di Dio e D'Amico rispondono alla rete di Anatriello. Pareggio a reti inviolate tra Pergolettese e Trento. Vince anche l'Ospedaletto in trasferta sul campo del Novara grazie alle firme di Galuppini e Mondini.
Le gare del Girone B
Poker in trasferta del Grosseto sul campo del Pineto: decidono le reti di Mannelli, Andreoli, Gaddini e Fabri. Torres e Vado chiudono sullo 0-0. Tris del Livorno che vince 3-2 in casa contro la Pianese: una doppietta di Gabbiani e la rete di Bacciardi annullano la doppietta di Ianesi.
Le gare del Girone C
Musso e Zunno regalano i tre punti al Crotone che in inferiorità numerica batte per 2-1 in casa la Salernitana a cui non basta la rete di Villa. Crolla il Cosenza in casa del Bari che passa di misura grazie a Maggiore, si impone per 2-1 il Piceno contro l'Audace Cerignola: Pugliese e Kanoute rispondono a Perlingieri.
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