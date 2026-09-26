Poker Grosseto a Pineto, il Crotone in dieci batte in Salernitana

Nel Girone A pareggiano col punteggio di 1-1 Giana Erminio e Pro Vercelli: Sow risponde al vantaggio iniziale firmato da Comelli. Colpo in trasferta per la Folgore Caratese che batte 2-1 il Lumezzane: Di Dio e D'Amico rispondono alla rete di Anatriello. Pareggio a reti inviolate tra Pergolettese e Trento. Vince anche l'Ospedaletto in trasferta sul campo del Novara grazie alle firme di Galuppini e Mondini.