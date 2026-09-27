Arzignano show: tris al Carpi! Renate ko con il Treviso: la classifica aggiornata del girone A

Due pareggi su quattro nel Girone A di Serie C : terminano in parità i match tra Brescia e Dolomiti Bellunesi e Albinoleffe ed Alcione Milano. La squadra di Eugenio Corini si porta in vantaggio con Casasola al 52', con un gol annullato dal VAR ai padroni di casa nel primo tempo. Gli ospiti trovano il gol del pari definitivo al 68' con Sia. L'altro segno 'X' ha visto protagonisti Albinoleffe ed Alcione Milano , con gli ospiti che hanno trovato la rete al 90° con Morselli, mentre ad aprire le marcature ci ha pensato Mandelli per la squadra di casa. L' Arzignano demolisce il Carpi , con quest'ultimi che hanno raccolto il brutto ko per 3-0 in casa: Mattioli, Penta e Lanzi firmano il punteggio rotondo. Vince anche il Treviso in casa del Renate grazie al gol di Bove all'86'. I padroni di casa restano all'ultimo posto a quattro distanze dalla Juventus Next Gen , attualmente al 16° posto a quota 6 punti, gli stessi del Carpi.

Volano Spezia e Ravenna: i risultati del Girone B

Nel Girone B l'Ostiamare di De Rossi raccoglie un punto in casa contro il Forlì: i padroni di casa la recuperano nel finale all'85' con Vagnoni, con gli ospiti che hanno sprecato un calcio di rigore dagli undici metri con Macri e aver trovato il gol del vantaggio momentaneo al 65' con Coveri. Vince ancora il Ravenna con i gol di Lonardi e Rabbi nel primo tempo che stendono il Gubbio che valgono il secondo posto del girone B. In vetta alla classifica c'è invece lo Spezia a quota 19 punti, che stende anche il Pescara all'Adriatico per 2-1 grazie ai gol di Bright e Zilli. Inutile il gol del pari momentaneo di Parigi per il club abruzzese. Il Perugia torna a vincere e lo fa contro la Reggiana: basta il gol al 4' di Tozzuolo. La Vis Pesaro stende Guidonia per 2-1: Tonucci e Konate hanno la meglio su Borghini.

Scafatese ok, bene il Catania: i risultati del Girone C

Fa rumore nel Girone C la vittoria roboante del Potenza contro il Barletta: la doppietta di Ghisolfi e le reti di D'Auria e Petrungaro ribaltano l'iniziale vantaggio di Partipilo dei padroni di casa. Il Catania batte la Casertana per 2-1 con Cicerelli che al 93' manda in visibilio i tifosi catanesi. Cicerelli su rigore ha aperto le marcature, mentre Castelli ha trovato la rete del momentaneo vantaggio. La Scafatese stende Altamura per 2-0 grazie alla doppietta di Volpicelli e torna alla vittoria; con lo stesso risultato termina anche Foggia-Sorrento, con i padroni di casa che risalgono in classifica con i gol di Berra e Ravasio. Un espulso a testa in Casarano-Monopoli, con gli ospiti che approfittano dell'autogol di Rinaudo all'ultimo minuto di partita e portano a casa i tre punti.