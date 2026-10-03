L'Albinoleffe stende il Cittadella. Perugia, altra vittoria: Gubbio ko

Inizia con una sorpresa la giornata di Serie C nel Girone A : la capolista Cittadella cade in casa contro l' Albinoleffe . Gli ospiti si portano subito in vantaggio al primo tempo con Agostinelli al 19', ma il VAR interrommpe tutto. Vantaggio rimandato soltanto di pochi minuti, con Desogus che firma la rete dell'1-0 ospite. Allo scadere del primo tempo arriva anche il gol di Sottini che permette all'Albinoleffe di chiudere in vantaggio di due reti il primo tempo. Nella ripresa ci prova la capolista, che dimezza lo svantaggio al 56' con Paolucci. Il club granata non riuscirà a trovare ulteriori reti, concedendo i tre punti agli ospiti e infrangendo la striscia di successi consecutiva costruita finora. Nello stesso girone la Juventus Next Gen scenderà in campo il prossimo 10 ottobre contro l'Arzignano, con i bianconeri che si trovano momentaneamente al 16° posto in classifica a quota 6 punti.

Girone B e C: i risultati

Seconda vittoria consecutiva per il Perugia nel Girone B, che batte il Gubbio col punteggio di 3-1. Riccardi, Tozzuolo e Canotto firmano il risultato per gli umbri, mentre la rete dei padroni di casa la firma Barani, consegnano alla propria squadra la momentanea illusione del pareggio. Una rete di Rosa all'11' consegna tre punti importanti al Vado contro il Forlì. Nel Girone C di Serie C la Cavese stende con un secco 2-0 la Casertana: Orlando e Fiorin consegnano la seconda vittoria consecutiva al club campano, mentre per la squadra di Caserta arriva la seconda sconfitta consecutiva. Ottimo successo anche per il Sorrento: i gol di Bolzan in apertura e di Loreto nel finale permettono alla squadra di casa di raccogliere tre punti contro il Casarano.