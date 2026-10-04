Lecco beffato al 97', Spagnoli regala il pari al Brescia. Treviso-Giana Erminio termina a reti inviolate
Le Rondinelle non approfittano dello scivolone del Cittadella: in rete anche Capello, Casasola e Casarotto
La giornata di Serie C si apre con le gare delle 12:30 del Girone A, che vede attualmente la Juve Next Gen in piena zona play-out con soli 6 punti in classifica. Spettacolo a Lecco dove i padroni di casa hanno ospitato il Brescia nel match terminato 2-2: Capello porta avanti il Lecco al minuto 13' ma nella ripresa, dopo il rigore fallito da Crespi, il Brescia trova il pari con Casasola al 73'. Nel finale di gara succede di tutto: padroni di casa in vantaggio al 92' con Casarotto ma quando il match sembra terminato arriva il definitivo pareggio firmato da Spagnoli al settimo minuto di recupero. Termina in parità anche l'altro match ma stavolta a reti inviolate: infatti Treviso-Giana Erminio finisce 0-0. In classifica le Rondinelle non sfruttano lo stop di ieri del Cittadella e si portano solo a -5 dalla capolista, punto salvezza per il Lecco mentre la Giana Erminio resta in penultima posizione a quota 4 punti.
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