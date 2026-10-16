Palmieri, la storiaccia di plusvalenze Osimhen-Napoli è alle spalle: doppietta con la Scafatese

Per Giacomo Leopardi la pazienza era la più eroica delle virtù proprio perchè, secondo lui, all’apparenza non aveva nulla di eroico. Lo ha scritto nello Zibaldone . Se ancora non è chiaro il concetto, provate a chiedere a Ciro Palmieri cosa vuol dire avere pazienza e aspettare il tuo momento. “Chi, Ciro?”. Si proprio lui. Nel 2021 venne valutato 7 milioni di euro. Si avete letto bene. Era un prodotto delle giovanili del Napoli , aveva appena messo il naso nel calcio dei grandi, e finì all’improvviso al centro di una vicenda troppo più grande di lui. Una storiaccia di plusvalenze con il Lille dal quale il club di De Laurentiis prelevò Victor Osimhen oltre a Kostas Manolas facendo figurare con il tragitto opposto, oltre a Palmieri , anche Claudio Manzi e Luigi Liguori. Fu proprio quest’ultimo, quando la polvere uscì dal tappeto, a confessare davanti al giudice: «In Francia non siamo mai andati, nemmeno per firmare il contratto».

Ciro Palmieri era sparito dai radar

Il Pierre Mauroy lo hanno visto solo in televisione. In realtà nel pacchetto c’era anche il portiere Orestis Karnezis, che almeno una presenza e una serie di panchine con il Lille è riuscito a racimolarle. Ma gli altri tre no. Claudio Manzi ce l’ha fatta comunque a costruirsi la carriera migliore: da cinque anni gioca in Serie C e con l’Avellino, dopo aver vinto il campionato, ha messo in bacheca anche tre partite in B. Luigi Liguori, il più grande del terzetto, aveva già fatto esperienze in C prima del fattaccio. Ciro Palmieri era sparito dai radar. O meglio aveva dovuto accontentarsi di giocare più che altro per divertimento: prima in Eccellenza e poi in Serie D. Eppure a soli 13 anni aveva sostenuto un provino con il Chelsea e suscitato l’interesse di Arsenal e Fulham, ma già a quel tempo non se n’era fatto nulla. La pazienza è diventata una virtù domenica scorsa quando con la Scafatese, squadra dove gioca da tre anni e che ha contribuito a portare in Serie C, Ciro ha segnato i suoi primi gol tra i professionisti.