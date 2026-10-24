Brescia, Corini si gioca tutto

Per il Brescia sa già di ultima spiaggia, anche se Corini non vuole sentire questi discorsi (“nella mia vita calcistica ne ho viste di tutti i colori”), per il Cittadella è l’occasione di piazzare un allungo forse decisivo mandando a -11 la diretta concorrente per la promozione diretta. Al Rigamonti oggi alle 17.30 passa un treno fondamentale nella sfida tra le due che venivano indicate già in estate come le più forti. Nel frattempo il Brescia, scivolato al terzo posto dopo la grave sconfitta di lunedì in casa della Giana Erminio, sorpassato anche dal Trento, si ritrova in una situazione che nessuno si sarebbe aspettato dopo sole undici giornate. Oggi c’è in ballo anche la panchina di Corini, che il popolo biancoazzurro da settimane ha eletto a capro espiatorio. Per molti l’Union avrebbe dovuto dominare il campionato, ma nel calcio uno più uno spesso non fa due. Il tecnico bresciano doc, che nel 2019 portò le Rondinelle in Serie A nell’unica soddisfazione dell’epoca Cellino, nella conferenza stampa dell’anti vigilia ha rigettato l’etichetta di allenatore troppo pacato: “Ci sono momenti in cui bisogna mangiare il fango e io me lo sto mangiando in silenzio perchè devo avere la lucidità di non trasferire quello che mi sta succedendo ai miei giocatori. Non è semplice il ruolo dell’allenatore anche se mi sono sempre preso le mie responsabilità sia da giocatore che da tecnico nella mia città dove ho vissuto momenti esaltanti ed altri decisamente meno. Ci metto la faccia anche questa volta e sono sicuro che con il Cittadella riusciremo a fare una grande partita”.