Brescia, Corini si gioca tutto
Per il Brescia sa già di ultima spiaggia, anche se Corini non vuole sentire questi discorsi (“nella mia vita calcistica ne ho viste di tutti i colori”), per il Cittadella è l’occasione di piazzare un allungo forse decisivo mandando a -11 la diretta concorrente per la promozione diretta. Al Rigamonti oggi alle 17.30 passa un treno fondamentale nella sfida tra le due che venivano indicate già in estate come le più forti. Nel frattempo il Brescia, scivolato al terzo posto dopo la grave sconfitta di lunedì in casa della Giana Erminio, sorpassato anche dal Trento, si ritrova in una situazione che nessuno si sarebbe aspettato dopo sole undici giornate. Oggi c’è in ballo anche la panchina di Corini, che il popolo biancoazzurro da settimane ha eletto a capro espiatorio. Per molti l’Union avrebbe dovuto dominare il campionato, ma nel calcio uno più uno spesso non fa due. Il tecnico bresciano doc, che nel 2019 portò le Rondinelle in Serie A nell’unica soddisfazione dell’epoca Cellino, nella conferenza stampa dell’anti vigilia ha rigettato l’etichetta di allenatore troppo pacato: “Ci sono momenti in cui bisogna mangiare il fango e io me lo sto mangiando in silenzio perchè devo avere la lucidità di non trasferire quello che mi sta succedendo ai miei giocatori. Non è semplice il ruolo dell’allenatore anche se mi sono sempre preso le mie responsabilità sia da giocatore che da tecnico nella mia città dove ho vissuto momenti esaltanti ed altri decisamente meno. Ci metto la faccia anche questa volta e sono sicuro che con il Cittadella riusciremo a fare una grande partita”.
"Il Brescia non è in crisi"
Sulla riva opposta del fiume Roberto Musso può permettersi di arrivare all’appuntamento più importante della stagione con i nervi decisamente più rilassati rispetto al rivale: “Il Brescia vorrà dimostrare di essere la squadra più forte del campionato, noi però siamo pronti a fare la nostra parte. Non ci faremo condizionare dalla loro situazione. A chi mi parla di Union in crisi rispondo però che ho visto le loro prestazioni e avrebbero meritato bene altri risultati. Siamo pronti ad affrontare uno stadio rumoroso (attesi 7-8000 spettatori, ndr) dove non sarà semplice comunicare. Ai miei ragazzi ho chiesto di dare l’anima, il risultato sarà solo una conseguenza. Ci vorrà massima attenzione anche sui calci piazzati”. Union Brescia non avrà il suo centravanti titolare Valerio Crespi, ai box per una piccola lesione muscolare al bicipite femorale, out almeno un mese. Corini dovrebbe riproporre le due punte viste a Gorgonzola: Pellegrini e Spagnoli con in panchina il rientrante Marras, Di Molfetta e il 18enne Coulibaly come scorta. Nel Cittadella in dubbio il regista Barberis, già sostituito nella vittoria con l’Arzignano da Sangalli. In attacco per i granata ballottaggio tra Mensah ed Ekuban per fare coppia con Antonucci.
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