Atalanta ko, Inter solo pari, il Latina frena lo Spezia: i risultati della Serie C
L'undicesima giornata di Serie C regala sorprese e verdetti pesanti, tra frenate inattese e squadre in cerca di riscatto. L'Atalanta U23 cade in casa contro il Campobasso, confermando un momento complicato e restando invischiata nella zona rossa della classifica, mentre l'Inter U23 non va oltre il pareggio contro il Sorrento. Clamoroso anche lo stop dello Spezia, fermato dal Latina dopo essere passato in vantaggio: un risultato che riapre scenari inattesi nel girone B. Sorride invece la Sambenedettese, che supera il Livorno e torna a respirare, condannando gli amaranto al quarto risultato consecutivo senza vittoria. Vince il Treviso, che piega la Dolomiti Bellunesi e resta agganciato alle prime posizioni. Successo di misura anche per la Scafatese contro il Barletta.
Atalanta ko, Inter solo un pari: tutti i risultati
Il Treviso vince di misura contro la Dolomiti Bellunesi e resta in scia alle prime: Brigati apre il match, poi Lewis pareggia, ma ci pensa Romeo a regalare i tre punti ai padroni di casa. Continua invece il momento difficile dell'Atalanta U23, che non riesce a dare continuitò al successo contro il Gubbio, e cade in casa contro il Campobasso: i molisani ribaltano il vantaggio di De Nipoti con Bifulco e Coccia. Poi nel finale la gara si complica ancora di più per i nerazzurri, costretti a giocare in dieci dopo il rosso diretto a Beati. La Dea resta nella zona rossa. Gran colpo della Sambenedettese contro il Livorno: Stabile e Nicoli regalano i tre punti ai rossoblù, a nulla serve il gol ospite di Gabbiani.
I marchegiani respirano un po', gli amaranto conferma il periodo no: quarta partita senza vittoria. Il Latina fa un miracolo e ferma la corsa dello Spezia, primo e dominatore del girone B: Mateju porta in vantaggio i bianconeri, Plescia regala un punto importante ai laziali al termine di un match molto sentito, come dimostrano i due rossi di Di Serio e Marenco. Nulla da fare per l'Inter U23, che non va oltre il pareggio contro il Sorrento: Starita sblocca il match, Zuberek evita la sconfitta ai nerazzurri. Alla Scafatese basta un gol di Brunet per vincere contro il Barletta. Alle 17.30 in campo anche Alcione Milano-Carpi, Union Brescia-Cittadella, Vis Pesaro-Ravenna e Savoia-Cosenza.
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