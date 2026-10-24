Atalanta ko, Inter solo pari, il Latina frena lo Spezia: i risultati della Serie C

L'undicesima giornata di Serie C regala sorprese e verdetti pesanti, tra frenate inattese e squadre in cerca di riscatto. L'Atalanta U23 cade in casa contro il Campobasso , confermando un momento complicato e restando invischiata nella zona rossa della classifica, mentre l'Inter U23 non va oltre il pareggio contro il Sorrento. Clamoroso anche lo stop dello Spezia , fermato dal Latina dopo essere passato in vantaggio: un risultato che riapre scenari inattesi nel girone B. Sorride invece la Sambenedettese, che supera il Livorno e torna a respirare, condannando gli amaranto al quarto risultato consecutivo senza vittoria. Vince il Treviso, che piega la Dolomiti Bellunesi e resta agganciato alle prime posizioni. Successo di misura anche per la Scafatese contro il Barletta.

Atalanta ko, Inter solo un pari: tutti i risultati

Il Treviso vince di misura contro la Dolomiti Bellunesi e resta in scia alle prime: Brigati apre il match, poi Lewis pareggia, ma ci pensa Romeo a regalare i tre punti ai padroni di casa. Continua invece il momento difficile dell'Atalanta U23, che non riesce a dare continuitò al successo contro il Gubbio, e cade in casa contro il Campobasso: i molisani ribaltano il vantaggio di De Nipoti con Bifulco e Coccia. Poi nel finale la gara si complica ancora di più per i nerazzurri, costretti a giocare in dieci dopo il rosso diretto a Beati. La Dea resta nella zona rossa. Gran colpo della Sambenedettese contro il Livorno: Stabile e Nicoli regalano i tre punti ai rossoblù, a nulla serve il gol ospite di Gabbiani.

I marchegiani respirano un po', gli amaranto conferma il periodo no: quarta partita senza vittoria. Il Latina fa un miracolo e ferma la corsa dello Spezia, primo e dominatore del girone B: Mateju porta in vantaggio i bianconeri, Plescia regala un punto importante ai laziali al termine di un match molto sentito, come dimostrano i due rossi di Di Serio e Marenco. Nulla da fare per l'Inter U23, che non va oltre il pareggio contro il Sorrento: Starita sblocca il match, Zuberek evita la sconfitta ai nerazzurri. Alla Scafatese basta un gol di Brunet per vincere contro il Barletta. Alle 17.30 in campo anche Alcione Milano-Carpi, Union Brescia-Cittadella, Vis Pesaro-Ravenna e Savoia-Cosenza.