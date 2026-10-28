Salernitana, fine di un'era: via Cosmi ma anche Iervolino!
Alla Salernitana, l’umiliante sconfitta subita a Picerno ed il conseguente balzo all’indietro in classifica, costano la panchina a Serse Cosmi esonerato senza troppi giri di parole, probabilmente in ritardo rispetto al rendimento offerto dalla sua squadra. La sconfitta di lunedì sera è però una diretta conseguenza di quanto registrato già nello scorso turno a margine del pareggio casalingo contro la Scafatese. Anche al termine del derby dell’Arechi il club aveva valutato l’esonero del tecnico ma, decidendo di non decidere, confermando Cosmi senza convinzione ma solo nella speranza che il calendario potesse dare una mano, si erano soltanto creato i presupposti per la Caporetto di Picerno. Quella di Cosmi era, comunque, una fine annunciata perché la settimana di lavoro che ha preceduto la disfatta in Basilicata è stata caratterizzata solo da voci, polemiche, attenzione massima ai social e poco lavoro sul campo; inevitabile, allora, il rovescio a Picerno. Cosmi paga in prima persona anche per colpe non sue, figlie di un’ acclarata improvvisazione societaria, di scelte e strategie poco lungimiranti; una costante della Salernitana nelle ultime quattro stagioni quando, in men che non si dica, il club granata è passato dal 15° posto in Serie A (2022/23) al 12° attuale in serie C…
Futuro societario e trattative di cessione
Ed ora? Ed ora tutto è nella mani di Iervolino che dovrà decidere, prima che del destino tecnico del club, del futuro societario. Sulla scrivania del manager/presidente Maurizio Milan è presente da oltre un mese una proposta d’acquisto del club granata avanzata da una holding italiana con molteplici interessi che svariano dalla logistica industriale alla consulenza aziendale. La parte acquirente avrebbe chiesto a Milan di soprassedere per qualche giorno prima di provvedere all’ingaggio di un nuovo tecnico volendo provare a chiudere l’operazione di acquisizione entro il fine settimana. In tal caso toccherebbe al secondo, Scurto, accomodarsi sulla panchina granata domenica contro il Savoia.
I candidati per la panchina granata
Diversamente si opterebbe per una sostituzione di Cosmi a tutti gli effetti. In queste ore il ds Faggiano ha sondato Mimmo Toscano ma anche gli emergenti Emanuele Troise e Prosperi, nomi sui quali potrebbe anche registrarsi una convergenza da parte dei possibili acquirenti in quanto poco impattanti sul bilancio e, probabilmente, pronti a sottoscrivere anche un impegno con scadenza a giugno. Scurto, Toscano, Troise e Prosperi: tra questa rosa di nomi uscirà il nuovo allenatore della Salernitana, forse anche l’ultimo dell’era Iervolino.
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