Salernitana, fine di un'era: via Cosmi ma anche Iervolino!

Alla Salernitana, l’umiliante sconfitta subita a Picerno ed il conseguente balzo all’indietro in classifica, costano la panchina a Serse Cosmi esonerato senza troppi giri di parole, probabilmente in ritardo rispetto al rendimento offerto dalla sua squadra. La sconfitta di lunedì sera è però una diretta conseguenza di quanto registrato già nello scorso turno a margine del pareggio casalingo contro la Scafatese. Anche al termine del derby dell’Arechi il club aveva valutato l’esonero del tecnico ma, decidendo di non decidere, confermando Cosmi senza convinzione ma solo nella speranza che il calendario potesse dare una mano, si erano soltanto creato i presupposti per la Caporetto di Picerno. Quella di Cosmi era, comunque, una fine annunciata perché la settimana di lavoro che ha preceduto la disfatta in Basilicata è stata caratterizzata solo da voci, polemiche, attenzione massima ai social e poco lavoro sul campo; inevitabile, allora, il rovescio a Picerno. Cosmi paga in prima persona anche per colpe non sue, figlie di un’ acclarata improvvisazione societaria, di scelte e strategie poco lungimiranti; una costante della Salernitana nelle ultime quattro stagioni quando, in men che non si dica, il club granata è passato dal 15° posto in Serie A (2022/23) al 12° attuale in serie C…