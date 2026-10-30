Portanova rilancia la Reggiana, Samb ko. Vince l'AlbinoLeffe nel girone della Juve Next Gen

L’AlbinoLeffe si prende il derby lombardo e supera 3-2 la Pergolettese nell’anticipo della dodicesima giornata del girone A di Serie C. I padroni di casa indirizzano la sfida già nel primo tempo: al 26’ Desogus sblocca il risultato su assist di Barba, mentre al 44’ Faggi firma il raddoppio sfruttando il suggerimento di Sali. La Pergolettese reagisce immediatamente e accorcia le distanze nel recupero della prima frazione con Pala, ma nella ripresa è ancora l’AlbinoLeffe a colpire: al 56’ Sali, questa volta nelle vesti di finalizzatore, raccoglie l'assist di Desogus e realizza il tris. Jaouhari a dieci dalla fine accorcia nuovamente rendendo il finale molto concitato, ma non basta. Tre punti pesantissimi per i bergamaschi, che salgono a quota 17 e balzano provvisoriamente dal decimo al settimo posto, agganciando proprio la Pergolettese.