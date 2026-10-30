Portanova rilancia la Reggiana, Samb ko. Vince l'AlbinoLeffe nel girone della Juve Next Gen
L’AlbinoLeffe si prende il derby lombardo e supera 3-2 la Pergolettese nell’anticipo della dodicesima giornata del girone A di Serie C. I padroni di casa indirizzano la sfida già nel primo tempo: al 26’ Desogus sblocca il risultato su assist di Barba, mentre al 44’ Faggi firma il raddoppio sfruttando il suggerimento di Sali. La Pergolettese reagisce immediatamente e accorcia le distanze nel recupero della prima frazione con Pala, ma nella ripresa è ancora l’AlbinoLeffe a colpire: al 56’ Sali, questa volta nelle vesti di finalizzatore, raccoglie l'assist di Desogus e realizza il tris. Jaouhari a dieci dalla fine accorcia nuovamente rendendo il finale molto concitato, ma non basta. Tre punti pesantissimi per i bergamaschi, che salgono a quota 17 e balzano provvisoriamente dal decimo al settimo posto, agganciando proprio la Pergolettese.
Vince la Reggiana
La Reggiana non sbaglia e conquista una vittoria preziosa nell'anticipo del girone B, superando 2-0 la Sambenedettese. Dopo un primo tempo equilibrato, terminato a reti inviolate, la formazione granata cambia marcia nella ripresa e trova il vantaggio al 50’ grazie a Cavalier, bravo a rompere l'equilibrio della sfida. La Sambenedettese prova a riorganizzarsi, ma al 60’ arriva il colpo del definitivo ko firmato da Portanova, che mette al sicuro il risultato e regala alla Reggiana un successo importante nella corsa alle posizioni di vertice. Per i marchigiani, invece, una serata complicata e un'altra battuta d'arresto che conferma le difficoltà di questo avvio di campionato. In classifica la Reggiana sale a 20 punti, compiendo un balzo provvisorio dal sesto al quarto posto, alle spalle di Spezia, Ravenna e Grosseto. La Sambenedettese resta invece inchiodata a quota 10, al sedicesimo posto, in piena zona playout.
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