Il Brescia vince allo scadere, colpo Lumezzane: come cambia la classifica del girone della Next Gen
La 13ᵃ giornata del Girone A di Serie C si apre con due partite decise nel finale. Il Lumezzane vince 1-0 sul campo dell'Alcione Milano: decide il gol di D'Agostino al 90', che permette alla squadra di Sammarco di salire a 16 punti in classifica, a +5 sulla zona playout. Nel mentre l'Union Brescia batte 3-2 l'Arzignano Valchiampo in una gara dalle mille emozioni: padroni di casa avanti con Mallamo, ribaltone ospite con Nanni e Lakti, poi si scatena Rizzo Pinna, che prima riporta la sfida in parità e poi al 97' segna il gol vittoria su rigore assegnato dal VAR. L'Arzignano rimane a 21 punti, il Brescia vola a 28 a -2 dalla capolista Cittadella, impegnata domenica in trasferta con il Giana Erminio.
Serie C, la classifica del Girone A
Cittadella 30; Union Brescia* 28; Trento 24; Arzignano Valchiampo* 21; Ospitaletto, Treviso 19; Alcione Milano* 17, Lecco, AlbinoLeffe, Pergolettese 17; Lumezzane* 16; Desenzano, Novara, Pro Vercelli 13; Carpi 12; Giana Erminio, Juventus Next Gen 11; Dolomiti Bellunesi 10; Renate 8; Folgore Caratese 7.
* Una partita in più.
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