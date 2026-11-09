Il Bari pareggia ancora, vetta a -9. Il Barletta sbanca Foggia e si prende il derby
Rastelli trova il quarto pari consecutivo sul campo del Picerno, scappa il Potenza. Allo Zaccheria vincono i biancorossi, pari Altamura-Cavese
Il Barletta espugna Foggia, pari tra Altamura e Cavese
Il Barletta piazza il colpo esterno imponendosi per 1-0 sul campo del Foggia e conquistando tre punti pesantissimi nella corsa salvezza. A decidere il derby pugliese è Ferrante, a segno al 28' del primo tempo, con una rete che permette agli ospiti di salire a quota 15 punti, agganciando proprio i rossoneri, fermi alla stessa cifra e usciti tra i fischi dello Zaccheria. Finisce invece 2-2 la sfida tra Altamura e Cavese, al termine di una gara ricca di emozioni e ribaltamenti. I padroni di casa sbloccano il risultato al 14' con Dipinto, ma la Cavese ristabilisce la parità al 25' grazie a Orlando. Nella ripresa è Grande, al 59', a riportare avanti l'Altamura, prima della definitiva risposta campana firmata Minaj all'88'. Un pareggio che porta entrambe le formazioni a quota 16 punti, insieme al Giugliano, lasciando apertissima la lotta nella parte centrale e bassa della graduatoria. Per il Barletta una vittoria che riaccende la rincorsa alla salvezza, mentre il Foggia incassa una battuta d'arresto pesante davanti al proprio pubblico.
Il Pineto supera la Vis Pesaro
Basta un calcio di rigore al Pineto per conquistare tre punti preziosi nel posticipo della 13ª giornata del Girone B. La formazione abruzzese supera 1-0 la Vis Pesaro grazie alla rete di Vigliotti, a segno dal dischetto al 39' del primo tempo, e compie un passo importante per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica. Con questo successo il Pineto sale a 17 punti, agganciando il Perugia e portandosi a una sola lunghezza dall'Atalanta Under 23, decima a quota 18. Situazione sempre più complicata, invece, per la Vis Pesaro, che resta inchiodata all'ultimo posto con appena 5 punti dopo tredici giornate.
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