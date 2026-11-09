Il Bari pareggia ancora, vetta a -9. Il Barletta sbanca Foggia e si prende il derby

Il Barletta espugna Foggia, pari tra Altamura e Cavese

- Il Bari non sa più vincere e rallenta ulteriormente nella corsa al vertice. I biancorossi non vanno oltre l'1-1 sul campo del Picerno, incassando il quarto pareggio consecutivo e scivolando a nove lunghezze dalla vetta della classifica. Dopo un primo tempo senza reti,che porta avanti i padroni di casa su assist di Abreu.entrato appena tre minuti prima al posto di Maggiore,. Nel finale i pugliesi sfiorano clamorosamente il colpo grosso:Un episodio che aumenta i rimpianti della formazione biancorossa, costretta ad accontentarsi ancora una volta di un solo punto. Per il Picerno, invece, un pareggio prezioso contro una delle pretendenti ai vertici del campionato.

Il Barletta piazza il colpo esterno imponendosi per 1-0 sul campo del Foggia e conquistando tre punti pesantissimi nella corsa salvezza. A decidere il derby pugliese è Ferrante, a segno al 28' del primo tempo, con una rete che permette agli ospiti di salire a quota 15 punti, agganciando proprio i rossoneri, fermi alla stessa cifra e usciti tra i fischi dello Zaccheria. Finisce invece 2-2 la sfida tra Altamura e Cavese, al termine di una gara ricca di emozioni e ribaltamenti. I padroni di casa sbloccano il risultato al 14' con Dipinto, ma la Cavese ristabilisce la parità al 25' grazie a Orlando. Nella ripresa è Grande, al 59', a riportare avanti l'Altamura, prima della definitiva risposta campana firmata Minaj all'88'. Un pareggio che porta entrambe le formazioni a quota 16 punti, insieme al Giugliano, lasciando apertissima la lotta nella parte centrale e bassa della graduatoria. Per il Barletta una vittoria che riaccende la rincorsa alla salvezza, mentre il Foggia incassa una battuta d'arresto pesante davanti al proprio pubblico.