Il Bari pareggia ancora, vetta a -9. Il Barletta sbanca Foggia e si prende il derby

Rastelli trova il quarto pari consecutivo sul campo del Picerno, scappa il Potenza. Allo Zaccheria vincono i biancorossi, pari Altamura-Cavese

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Pubblicato il 09.11.2026, 22:44

3 min

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PICERNO - Il Bari non sa più vincere e rallenta ulteriormente nella corsa al vertice. I biancorossi non vanno oltre l'1-1 sul campo del Picerno, incassando il quarto pareggio consecutivo e scivolando a nove lunghezze dalla vetta della classifica. Dopo un primo tempo senza reti, la gara si sblocca al 59' con Kanoute, che porta avanti i padroni di casa su assist di Abreu. La reazione del Bari arriva al 69' con Bianchi, entrato appena tre minuti prima al posto di Maggiore, che firma il gol del pareggio su assist di Butic. Nel finale i pugliesi sfiorano clamorosamente il colpo grosso: all'ultima occasione Esposito colpisce la traversa a porta vuota, divorandosi la rete che avrebbe regalato tre punti fondamentali nella rincorsa al primo posto. Un episodio che aumenta i rimpianti della formazione biancorossa, costretta ad accontentarsi ancora una volta di un solo punto. Per il Picerno, invece, un pareggio prezioso contro una delle pretendenti ai vertici del campionato.

Il Barletta espugna Foggia, pari tra Altamura e Cavese

Il Barletta piazza il colpo esterno imponendosi per 1-0 sul campo del Foggia e conquistando tre punti pesantissimi nella corsa salvezza. A decidere il derby pugliese è Ferrante, a segno al 28' del primo tempo, con una rete che permette agli ospiti di salire a quota 15 punti, agganciando proprio i rossoneri, fermi alla stessa cifra e usciti tra i fischi dello Zaccheria. Finisce invece 2-2 la sfida tra Altamura e Cavese, al termine di una gara ricca di emozioni e ribaltamenti. I padroni di casa sbloccano il risultato al 14' con Dipinto, ma la Cavese ristabilisce la parità al 25' grazie a Orlando. Nella ripresa è Grande, al 59', a riportare avanti l'Altamura, prima della definitiva risposta campana firmata Minaj all'88'. Un pareggio che porta entrambe le formazioni a quota 16 punti, insieme al Giugliano, lasciando apertissima la lotta nella parte centrale e bassa della graduatoria. Per il Barletta una vittoria che riaccende la rincorsa alla salvezza, mentre il Foggia incassa una battuta d'arresto pesante davanti al proprio pubblico.

Il Pineto supera la Vis Pesaro

Basta un calcio di rigore al Pineto per conquistare tre punti preziosi nel posticipo della 13ª giornata del Girone B. La formazione abruzzese supera 1-0 la Vis Pesaro grazie alla rete di Vigliotti, a segno dal dischetto al 39' del primo tempo, e compie un passo importante per allontanarsi dalle zone più pericolose della classifica. Con questo successo il Pineto sale a 17 punti, agganciando il Perugia e portandosi a una sola lunghezza dall'Atalanta Under 23, decima a quota 18. Situazione sempre più complicata, invece, per la Vis Pesaro, che resta inchiodata all'ultimo posto con appena 5 punti dopo tredici giornate.

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