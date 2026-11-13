Ronaldinho è atterrato in Italia, l'annuncio di Mandorlini: "Ecco quando entra in campo"
Forlì-Cesena - Barba e maglietta bianca, felpa e occhiali scuri. Ronaldinho è arrivato in Italia pronto a tornare in campo a 46 anni. Il brasiliano partito da Barcellona e atterrato a Forlì, è atteso a Ravenna dove domenica 15 novembre con la squadra dei Leoni giallorossi giocherà il derby di Serie C contro il Forlì. Con lui anche Assis, fratello e agente e, ad aspettarlo, Lorenzo Tonetti, responsabile dei rapporti con la socìetà giallorossa e il presidente del Ravenna Ignazio Cipriani. La sfida segnerà il suo ritorno in campo in una partita ufficiale dopo 11 anni dall'ultima apparizione con la maglia del Fluminense.
Le parole di Mandorlini
"Ronaldinho? Entrerà in campo nel secondo tempo. In che ruolo? Là davanti, sarà libero di trovarsi la posizione, come è giusto che sia per i campioni di questa portata". Andrea Mandorlini, tecnico del Ravenna, ha preannunciato ai microfoni di Sky e in conferenza stampa il ritorno in campo a 46 anni della stella brasiliana nel derby di serie C tra Ravenna e Forlì, in programma domenica alle 17.30 allo stadio Benelli. Domani è previsto il primo allenamento con i compagni.
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