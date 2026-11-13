Ronaldinho è atterrato in Italia, l'annuncio di Mandorlini: "Ecco quando entra in campo"

Forlì-Cesena - Barba e maglietta bianca, felpa e occhiali scuri. Ronaldinho è arrivato in Italia pronto a tornare in campo a 46 anni. Il brasiliano partito da Barcellona e atterrato a Forlì, è atteso a Ravenna dove domenica 15 novembre con la squadra dei Leoni giallorossi giocherà il derby di Serie C contro il Forlì. Con lui anche Assis, fratello e agente e, ad aspettarlo, Lorenzo Tonetti, responsabile dei rapporti con la socìetà giallorossa e il presidente del Ravenna Ignazio Cipriani. La sfida segnerà il suo ritorno in campo in una partita ufficiale dopo 11 anni dall'ultima apparizione con la maglia del Fluminense.