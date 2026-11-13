Clamoroso Courtois, vuole comprare la Reggiana! L'annuncio: "Offerta seria, non perdiamo tempo"

Thibaut Courtois si prepara a entrare nel calcio italiano, non come portiere ma come investitore. NXTPlay Capital , la società di investimenti in sport, media e tecnologia fondata dal portiere del Real Madrid insieme a Gonzalo Vila, ha presentato un’offerta per acquistare il 100% delle quote della Reggiana . Il club, che in passato ha giocato in Serie A , oggi è in Serie C e da tempo cerca nuove risorse economiche. Il gruppo lavora all’operazione da settimane: ha visitato spesso Reggio Emilia, ha incontrato imprenditori locali e sponsor del club e ha analizzato i conti della società. Ora la trattativa con l’attuale proprietà, il patron di Immergas Romano Amadei e il presidente Carmelo Salerno, è arrivata alla fase decisiva.

Le parole di Courtois e Vila

Courtois ha spiegato così il motivo dell’investimento: “Nel corso della mia carriera ho visto quanto un club significhi per la sua città. Con NXTPlay vogliamo costruire qualcosa di cui la gente di Reggio Emilia possa essere orgogliosa: ambizioso in campo, vicino alla comunità e pensato per durare”. Il portiere belga punta molto sui giovani: “Dare ai giovani calciatori l’ambiente giusto per crescere sarà al centro di tutto ciò che faremo”. Il ceo Gonzalo Vila ha parlato della concretezza dell’offerta: “La Reggiana è un club con storia e identità, in una città che vive il calcio con autentica passione. Abbiamo messo sul tavolo un’offerta seria e siamo pronti ad andare avanti senza perdere tempo. La Reggiana merita stabilità e una direzione chiara, e noi vogliamo darle entrambe”. Il progetto prevede investimenti sulla prima squadra, sul settore giovanile e sulle strutture. NXTPlay non è nuova nel calcio: ha già quote dell’Extremadura in Spagna, del Genk in Belgio e del Le Mans in Francia. Nell’operazione sarebbe coinvolto anche Andrea Radrizzani, imprenditore che in passato è stato proprietario della Sampdoria. Per la Reggiana potrebbe cominciare una nuova fase.