Ronaldinho, subito magie col Ravenna! E Mandorlini fa un annuncio importante

Lo stadio Benelli si vestirà a festa per vivere una pagina destinata a entrare nella leggenda del calcio ravennate. Non sarà una partita come le altre, ma un appuntamento capace di trasformare un pomeriggio di Serie C in un piccolo viaggio nella magia del pallone: a 46 anni, un Pallone d'Oro tornerà infatti a calcare il terreno di gioco con la maglia del Ravenna . Il protagonista è Ronaldinho , fuoriclasse brasiliano dal sorriso contagioso e dal talento senza tempo, il cui fascino continua ad attraversare generazioni e confini. A rendere possibile questo ritorno, la magia del suo calcio e il legame di solida amicizia con il presidente giallorosso Ignazio Cipriani, ambizioso e generoso artefice di un'operazione destinata a far parlare il mondo del calcio. Si annuncia uno spettacolo anche fuori dal campo , con un'autentica invasione di telecamere, fotografi e giornalisti, compresi numerosi inviati dall'estero.

L'arrivo di Ronaldinho e la rifinitura

Ronaldinho, atterrato venerdì pomeriggio con un volo privato, è arrivato oggi al campo con un po' ritardo rispetto all'orario annunciato, ma ha comunque preso parte alla rifinitura insieme ai compagni, facendo vedere qualche colpo di magia. Ad assistere al primo quarto d'ora dell'allenamento anche una piccola folla di addetti ai lavori, già pronta a raccontare una giornata che promette di essere indimenticabile. Non è stata una settimana facile da vivere per il Ravenna, perché il derby contro il Forlì è stato comunque preparato senza il brasiliano, ma Andrea Mandorlini è andato dritto al punto in conferenza, fidandosi dei propri calciatotori che lo hanno trascinato per ora al secondo posto in classifica.

Le parole di Mandorlini

"La squadra si è allenata molto bene a livello fisico e mentale, sa che ci aspetta una partita importante, tutti noi ci teniamo e comunque sarà anche un'opportunità per vedere un grande campione all'opera. Non ho avuto bisogno di tenere alta la concentrazione del gruppo perché la squadra ha lavorato alla grande. Ronaldinho giocherà dall'inizio e poi valuteremo la situazione durante la partita" - ha spiegato Mandorlini. L'arrivo del Gaucho, però, potrebbe portare a qualche novità tattica. Considerando la predilezione del brasiliano per il ruolo di trequartista, appare meno scontata la conferma del 4-3-3 utilizzato con continuità nelle ultime partite. Una delle ipotesi è quella di schierare l'ex Pallone d'Oro alle spalle di Rabbi, attuale capocannoniere, con un centrocampo più folto a sostegno della manovra. Per conoscere le intenzioni definitive dell'allenatore bisognerà attendere domenica pomeriggio, quando al Benelli, sotto gli occhi di una platea internazionale, prenderà forma la formazione chiamata a rendere ancora più speciale una giornata già storica.