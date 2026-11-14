Serie C in campo: cos'è successo nel girone della Juve Next Gen. Bari, è 3-2 nel derby con il Foggia

La 14ª giornata del campionato di Serie C entra nel vivo con le partite del sabato. Dieci gli incontri in programma nei tre gironi, con risultati importanti per la corsa alle prime posizioni e per la lotta salvezza. Riflettori puntati soprattutto sul derby pugliese Bari-Foggia nel girone C, con i biancorossi vittoriosi al San Nicola. Novità di classifica nel girone A della Juve Next Gen , in campo domani contro il Treviso . Nel raggruppamento B invece è grande attesa per il Ravenna di... Ronaldinho .

Juve Next Gen: la situazione nel girone A di Serie C

Giornata ricca di emozioni nel girone A, dove l'Union Brescia conquista tre punti pesanti imponendosi per 2-1 sul campo dell'AlbinoLeffe. Decisiva la rete di Balestrero al 92', dopo il botta e risposta tra Marras e Mandelli. Il Bresca sale così in vetta alla classifica a 31 punti, raggiungendo momentaneamente il Cittadella (di scena domani contro la Folgore Caratese). Spettacolo anche ad Arzignano, con i padroni di casa che superano 3-2 l'Alcione Milano grazie al gol decisivo di Moretti al 69'.

Finisce invece con un incredibile 3-3 la sfida tra Renate e Desenzano: protagonisti assoluti Anelli e Santini, entrambi autori di una tripletta. Il Renate sale al quartultimo posto a 12 e stacca così momentaneamente la Juve Next Gen (terzultima a 11 ma con una gara in meno). Negli incontri delle 17.30, Carpi-Giana Erminio è terminata 1-1 (botta e riposta a inizio ripresa tra Sall e Ballabio), mentre il Trento batte a domicilio il Lumezzane 2-1 con un gol in pieno recupero di Benedetti. Domani in campo altre quattro sfide, tra cui la Juve Next Gen: la squadra di Brambilla domani affronta il Treviso, alla ricerca della vittoria che toglierebbe i bianconeri dalla zona calda.

Girone B: vincono Vis Pesaro e Gubbio

Nel girone B il risultato più eclatante è il 4-0 di ieri con cui il Latina ha travolto il Campobasso. I nerazzurri ritrovano la vittoria grazie alle reti di Baez, Castorri, Plescia e De Cristofaro, conquistando tre punti preziosi nella corsa ai playoff. Andando alle sfide di oggi, termina senza reti la gara tra Reggiana e Livorno, mentre la Vis Pesaro supera 4-2 la Pianese al termine di una partita spettacolare. Grande protagonista Konaté, autore di una splendida tripletta, con Fabrizi, Bailo ed Ercolani a completare il tabellino dei marcatori.

A completare il quadro del sabato Gubbio-Grosseto, terminata 3-2. Botta e risposta continuo dopo 45': Gubbio avanti due volte con Minta e Meconi, gli ospiti ribattono colpo su colpo con Gaddini e Ciraudo. Ghirardello al 68' segna la rete della vittoria per i padroni di casa. Domani in campo non solo lo Spezia capolista, ma anche il Ravenna che sfida il Forlì e che schiererà in campo Ronaldinho.

Bari batte Foggia nel derby. Casarano: Patierno show!

Nel girone C spicca il successo del Casarano, che supera 3-1 il Picerno e conquista tre punti importanti. Protagonista l'ex Avellino Patierno, autore di una doppietta, mentre Grandolfo firma la terza rete dei padroni di casa. Per gli ospiti a segno Pugliese, un gol che non basta per evitare la sconfitta. C'era grande attesa per il derby pugliese tra Bari e Foggia, con i biancorossi di Rastelli che escono dalla crisi di risultati e, dopo 4 pareggi consecutivi, tornano a vincere: al San Nicola finisce 3-2.

A sbloccare la partita è Del Sole per il Foggia al 4', ma il biancorossi reagiscono con Mantovani, Mendicino e Butic, ribaltando il risultato già nella prima mezz'ora. In pieno recupero i satanelli provano a riaprirla con Seck, ma il gol arriva troppo tardi e serve solo a rendere meno amaro il passivo. Una prima frazione di grande intensità da parte del Bari, che nei primi 45' si mette nelle condizioni di conquistare una vittoria preziosa per continuare a inseguire le prime posizioni. Il Potenza, attuale capolista con 32 punti, osserva da spettatore il turno in attesa della sfida domenicale contro la Scafatese, intanto i galletti salgono a 26 consolidando il secondo posto.