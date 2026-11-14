Ravenna, Ronaldinho in campo per la rifinitura con i giallorossiRavenna

Serie C in campo: cos'è successo nel girone della Juve Next Gen. Bari, è 3-2 nel derby con il Foggia

I risultati del sabato nei tre raggruppamenti di Lega Pro: i bianconeri di Brambilla domani di scena contro il Treviso
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Pubblicato il 14.11.2026, 20:15

5 min

Serie CRisultatiJuve Next Gen

La 14ª giornata del campionato di Serie entra nel vivo con le partite del sabato. Dieci gli incontri in programma nei tre gironi, con risultati importanti per la corsa alle prime posizioni e per la lotta salvezza. Riflettori puntati soprattutto sul derby pugliese Bari-Foggia nel girone C, con i biancorossi vittoriosi al San Nicola. Novità di classifica nel girone A della Juve Next Gen, in campo domani contro il Treviso. Nel raggruppamento B invece è grande attesa per il Ravenna di... Ronaldinho.

Juve Next Gen: la situazione nel girone A di Serie C

Giornata ricca di emozioni nel girone A, dove l'Union Brescia conquista tre punti pesanti imponendosi per 2-1 sul campo dell'AlbinoLeffe. Decisiva la rete di Balestrero al 92', dopo il botta e risposta tra Marras e Mandelli. Il Bresca sale così in vetta alla classifica a 31 punti, raggiungendo momentaneamente il Cittadella (di scena domani contro la Folgore Caratese). Spettacolo anche ad Arzignano, con i padroni di casa che superano 3-2 l'Alcione Milano grazie al gol decisivo di Moretti al 69'.

Finisce invece con un incredibile 3-3 la sfida tra Renate e Desenzano: protagonisti assoluti Anelli e Santini, entrambi autori di una tripletta. Il Renate sale al quartultimo posto a 12 e stacca così momentaneamente la Juve Next Gen (terzultima a 11 ma con una gara in meno)Negli incontri delle 17.30, Carpi-Giana Erminio è terminata 1-1 (botta e riposta a inizio ripresa tra Sall e Ballabio), mentre il Trento batte a domicilio il Lumezzane 2-1 con un gol in pieno recupero di Benedetti. Domani in campo altre quattro sfide, tra cui la Juve Next Gen: la squadra di Brambilla domani affronta il Treviso, alla ricerca della vittoria che toglierebbe i bianconeri dalla zona calda.

Girone B: vincono Vis Pesaro e Gubbio

Nel girone B il risultato più eclatante è il 4-0 di ieri con cui il Latina ha travolto il Campobasso. I nerazzurri ritrovano la vittoria grazie alle reti di Baez, Castorri, Plescia e De Cristofaro, conquistando tre punti preziosi nella corsa ai playoff. Andando alle sfide di oggi, termina senza reti la gara tra Reggiana e Livorno, mentre la Vis Pesaro supera 4-2 la Pianese al termine di una partita spettacolare. Grande protagonista Konaté, autore di una splendida tripletta, con Fabrizi, Bailo ed Ercolani a completare il tabellino dei marcatori.

A completare il quadro del sabato Gubbio-Grosseto, terminata 3-2. Botta e risposta continuo dopo 45': Gubbio avanti due volte con Minta e Meconi, gli ospiti ribattono colpo su colpo con Gaddini e Ciraudo. Ghirardello al 68' segna la rete della vittoria per i padroni di casa. Domani in campo non solo lo Spezia capolista, ma anche il Ravenna che sfida il Forlì e che schiererà in campo Ronaldinho.

Bari batte Foggia nel derby. Casarano: Patierno show! 

Nel girone C spicca il successo del Casarano, che supera 3-1 il Picerno e conquista tre punti importanti. Protagonista l'ex Avellino Patierno, autore di una doppietta, mentre Grandolfo firma la terza rete dei padroni di casa. Per gli ospiti a segno Pugliese, un gol che non basta per evitare la sconfitta. C'era grande attesa per il derby pugliese tra Bari e Foggia, con i biancorossi di Rastelli che escono dalla crisi di risultati e, dopo 4 pareggi consecutivi, tornano a vincere: al San Nicola finisce 3-2.

A sbloccare la partita è Del Sole per il Foggia al 4', ma il biancorossi reagiscono con Mantovani, Mendicino e Butic, ribaltando il risultato già nella prima mezz'ora. In pieno recupero i satanelli provano a riaprirla con Seck, ma il gol arriva troppo tardi e serve solo a rendere meno amaro il passivo. Una prima frazione di grande intensità da parte del Bari, che nei primi 45' si mette nelle condizioni di conquistare una vittoria preziosa per continuare a inseguire le prime posizioni. Il Potenza, attuale capolista con 32 punti, osserva da spettatore il turno in attesa della sfida domenicale contro la Scafatese, intanto i galletti salgono a 26 consolidando il secondo posto.

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