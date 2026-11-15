Ronaldinho porta gli occhi del mondo a Ravenna: retroscena e curiosità sul ritorno in campo
Piede sinistro ancorato a terra, la gamba destra tesa all'indietro, il pallone che s'incolla a un piede che sembra non invecchiare mai. Il gesto atletico finisce su Instagram: «Ora diranno che è Intelligenza Artificiale», se la ride il Gaucho. Ronaldinho ha incantato compagni di squadra, cronisti e fotografi durante la rifinitura del Ravenna, che oggi, alle 17.30, affronta il Forlì in campionato. S'è fatto attendere: lo aspettavano alle 11 al campo. C'erano almeno cinquanta giornalisti provenienti dal Brasile e persino dall'Arabia Saudita. È arrivato con quasi un'ora e mezza di ritardo a seduta di allenamento ormai conclusa. Forse era tutto programmato per permettere alla squadra di non smarrire la concentrazione in vista del derby che vale la rincorsa al primo posto occupato dallo Spezia distante sei lunghezze. I compagni lo hanno atteso impazienti posticipando il rientro negli spogliatoi. Il brasiliano non si è sottratto ai flash dei fotografi: per una mezzora buona ha meravigliato la platea tra torelli, palleggi, tocchi di classe e giocate da applausi sotto lo sguardo curioso e divertito del suo allenatore, Andrea Mandorlini. Il tecnico ravennate ha confermato: «Giocherà dall'inizio».
Ronaldinho farà quello che si sente
Da capire se da trequartista nel 4-3-1-2 o da esterno offensivo nel 4-3-3, modulo utilizzato da Mandorlini pronto, però, a cambiare assetto per sprigionare la classe di Ronaldinho. L'ex Milan farà un po' come gli pare, quello che si sente, svariando lungo il fronte offensivo. Impossibile "incatenarlo" in schemi e tattiche o chiedergli di sacrificarsi per il bene della squadra, non a 46 anni compiuti a marzo, di cui gli ultimi undici trascorsi senza disputare gare ufficiali. In attesa di divertire i suoi tifosi, che pur di non perdersi l'evento hanno pagato fino a 120 euro un biglietto, Ronaldinho ha avuto modo di conoscere meglio i suoi nuovi compagni dopo un blitz fugace al ristorante per la cena di squadra andata in scena venerdì sera. S'è messo a palleggiare con Nicolas Viola, che in Serie A debuttò con la Reggina nella stagione 2008-2009, la prima del brasiliano con la maglia del Milan: in entrambe le sfide tra rossoneri e amaranto il centrocampista di Oppido Mamertina, all'epoca diciannovenne, non era tuttavia in campo. A fine allenamento tutti a pranzo e poi di corsa a riposarsi nella sua camera d'albergo a Milano Marittima. Oggi è il grande giorno, a Ravenna lo aspettano da almeno cinque mesi, da quando l’amico presidente Ignazio Cipriani, lavorandolo ai fianchi come un roccioso difensore degli anni Ottanta, lo ha convinto a indossare nuovamente gli scarpini per segnare il gol numero 300 da professionista.
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