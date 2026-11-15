Ronaldinho porta gli occhi del mondo a Ravenna: retroscena e curiosità sul ritorno in campo

Piede sinistro ancorato a terra, la gamba destra tesa all'indietro, il pallone che s'incolla a un piede che sembra non invecchiare mai. Il gesto atletico finisce su Instagram: «Ora diranno che è Intelligenza Artificiale», se la ride il Gaucho. Ronaldinho ha incantato compagni di squadra, cronisti e fotografi durante la rifinitura del Ravenna, che oggi, alle 17.30, affronta il Forlì in campionato. S'è fatto attendere: lo aspettavano alle 11 al campo. C'erano almeno cinquanta giornalisti provenienti dal Brasile e persino dall'Arabia Saudita. È arrivato con quasi un'ora e mezza di ritardo a seduta di allenamento ormai conclusa. Forse era tutto programmato per permettere alla squadra di non smarrire la concentrazione in vista del derby che vale la rincorsa al primo posto occupato dallo Spezia distante sei lunghezze. I compagni lo hanno atteso impazienti posticipando il rientro negli spogliatoi. Il brasiliano non si è sottratto ai flash dei fotografi: per una mezzora buona ha meravigliato la platea tra torelli, palleggi, tocchi di classe e giocate da applausi sotto lo sguardo curioso e divertito del suo allenatore, Andrea Mandorlini. Il tecnico ravennate ha confermato: «Giocherà dall'inizio».