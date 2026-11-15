Ronaldinho show, ritorno in campo per 45' e standing ovation! Festa Ravenna: Forlì ko 2-0 nel derby

L'esordio di Ronaldinho col Ravenna inizia nel migliore dei modi; i gol di Donati nel primo tempo e quello di Rabbi nel secondo hanno consegnato ai padroni di casa i tre punti contro il Forlì . Lo Spezia mantiene il vantaggio di 6 punti sul Ravenna grazie alla rotonda vittoria contro il Vado per 3-0: le reti di Cazzadori, Jimenez e Joselito consentono ai liguri di consolidare ultimamente la vetta del Girone B. Vince anche il Pescara che si porta a quota 25 punti in classifica al terzo posto, alle spalle di Spezia e Ravenna, con un secco 3-1 sulla Sambenedettese : Valzania, Erradi e Inglese portano il club abruzzese sul 3-0, poi al 76' Candellori firma il gol della bandiera. Pari show nel derby tra Guidonia ed Ostiamare : succede tutto nel secondo tempo tra le due compagini, con Spinosa che porta in vantaggio il club di De Rossi. Ferrari e Vertainen negli ultimi 5' di gara siglano una rimonta clamorosa, che però non basta al Guidonia, costretto a subire il gol di Parigini al 97'.

Ravenna, l'esordio di Ronaldinho contro il Forlì

E' durato poco più di 45 minuti il ritorno in campo a 46 anni di Ronaldinho, il fuoriclasse brasiliano ha giocato tutto il primo tempo con il Ravenna nel match contro il Forlì valido per il campionato di Serie C. Inizialmente l'ex Milan avrebbe dovuto giocare solo mezzora, ma alla fine è rimasto in campo per tutto il primo tempo.

Ronaldinho è entrato anche nelle due azioni più pericolose del Ravenna: prima con un assist su angolo per un colpo di testa di Donati sventato dal portiere, poi con un pallone ben lavorato al limite dell'area da cui è nata poi l'azione del gol del momentaneo vantaggio del Ravenna con Donati. Alla fine del primo tempo standing ovation dello stadio Benelli, con Ronaldinho che ha effettuato un giro del campo per salutare tutti i tifosi presenti.

Ronaldinho: "Sono molto felice, tempo è passato troppo veloce"

"E' stato bellissimo, rivedere gli amici e tanti giovani calciatori che sono cresciuti vedendomi giocare. Sono molto felice. E' passato troppo veloce questo primo tempo, per me è stato sempre così". Queste le prime parole a caldo di Ronaldinho alla fine del primo tempo della partita Ravenna-Forlì, valida per il campionato di Serie C, che lo ha visto tornare in campo all'età di 46 anni. "L'ultima partita? Non lo so, ma se il presidente mi chiama io torno. A me piace sempre giocare a calcio, quando lui vuole io sono qui", ha aggiunto ai microfoni di Sky Sport con riferimento al patron del Ravenna Ignazio Cipriani suo amico. "È stato bello giocare, rivivere lo spogliatoio. Il calcio è stata la cosa più bella che ho avuto nella mia vita", ha raccontato ancora Ronalfinho. Infine sul fatto che di giocatori come lui oggi ce ne sono pochi, l'ex Milan ha detto: "Ma no oggi ci sono tanti giocatori bravi come me, il calcio è così. A volte le cose non vanno bene come per noi brasiliani e come per l'Italia. Ma speriamo che si possa a tornare a vincere il Mondiale e fare del bel calcio".