LECCO - Il Lecco supera il Lumezzane per 1-0 nel posticipo della 15ª giornata del Girone A di Serie C , conquistando tre punti preziosi per la rincorsa alle prime posizioni. A decidere la sfida è la rete di Urso al 32' del primo tempo , che permette ai padroni di casa di imporsi di misura . Un successo importante anche in chiave classifica: il Lecco sale al sesto posto a quota 24 punti, portandosi a una sola lunghezza dalla coppia formata da Ospitaletto e Treviso, entrambe a 25 . Il risultato interessa da vicino anche la Juventus Next Gen, che dopo la vittoria per 3-1 contro la Giana Erminio resta a quota 17 punti, conservando una lunghezza di vantaggio proprio sul Lumezzane, fermo a 16. I bianconeri mantengono così il margine sui lombardi, che mancano l'occasione di effettuare il sorpasso.

Colpo Guidonia a Grosseto

Nel Girone B, invece, colpo esterno del Guidonia, che espugna il campo del Grosseto imponendosi per 2-1. Gli ospiti sbloccano il risultato dopo appena 8 minuti con Ferrari, servito da Vertainen. I padroni di casa reagiscono e trovano il pareggio nel recupero del primo tempo, al 45'+1, grazie al calcio di rigore trasformato da Gaddini. Nella ripresa, però, è ancora il Guidonia a trovare la via della rete: al 54' Vertainen, questa volta nelle vesti di marcatore, sfrutta l'assist di Tonetto e firma il definitivo 1-2. Una vittoria preziosa per gli ospiti, che conquistano l'intera posta in palio al termine di una sfida combattuta.