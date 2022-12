Le società del Campionato di Serie D 2022/2023 della Lega Nazionale Dilettanti hanno confermato l’accordo con Sportradar per continuare il monitoraggio capillare sul flusso delle scommesse. Come riporta Agipronews, è quanto si legge in una nota della Lega, al termine della riunione della Serie D. Sportradar, brand internazionale che fornisce a federazioni e leghe servizi di controllo dei mercati del betting, è partner della Lega Nazionale Dilettanti da diversi anni.