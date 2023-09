Reggina, la nuova Fenice Amaranto in D: girone, calendario e data d'esordio

Un nome non casuale che abbina i colori sociali del club calabrese e la 'Fenice', simbolo della rinascita e riguardo questo punto la nuova società ha davvero voglia di ripartire e lottare sul campo per tornare tra i professionisti. La Lega di Serie D ha ufficializzato l'iscrizione in sovrannumero della squadra, ovviamente con qualche cambio strutturale del calendario visto che si è passati da un girone a 18 a uno con 19 formazioni.

Fenice Amaranto, iscrizione e composizione girone

Nella giornata di ieri, lunedì 11 settembre, la neonata società ha formalizzato e completato tutto l'iter per l'iscrizione al campionato di Serie D e la stessa Lega l'ha ammessa nel Girone I. Il tutto grazie all'intervento della cordata dei tre soci: Virgilio Salvatore Minniti (presidente), Antonino Ballarino e Fabio Vitale (vicepresidente). Ora è tutto pronto per rivedere in campo anche la formazione calabrese. La Fenice Amaranto farà il suo esordio nella giornata di domenica 17 settembre contro l'Acireale.

Con il nuovo ingresso è stato necessario rimodulare il calendario, ora strutturato in trentotto giornate dove le squadre osserveranno a giro un turno di riposo. Di seguito anche la composizione del Girone in cui è stata inserita la società: Acireale, Afragolese, Akragas, Canicatti’, Castrovillari, Citta’ di S. Agata, F.C. Lamezia Terme, Gioiese, La Fenice Amaranto, Licata, Locri, Nuova Igea Virtus, Portici, Ragusa, San Luca, Sancataldese, Siracusa, Trapani, Vibonese.