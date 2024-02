Scouting LND da record: più di un terzo dei giovani va nelle rappresentative tra i professionisti

TORINO - Il movimento dilettantistico si conferma base più che solida della piramide del calcio italiano. La pubblicazione del report relativo all’attività delle Rappresentative Nazionali nella stagione 2022/2023 ha evidenziato, infatti, un contributo crescente della Lega Dilettanti al rafforzamento dei settori giovanili professionistici, arrivando, in alcuni casi specifici, ad incidere persino in orbita delle prime squadre. Superati i numeri già da record dello scorso anno: la percentuale delle ragazze e dei ragazzi convocati in maglia LND che hanno successivamente trovato spazio nei tre campionati di vertice è salita negli ultimi dodici mesi dal 30 al 36%, consolidando il rapporto di un giovane su tre avviato al professionismo attraverso le selezioni giovanili. Dei 275 profili individuati nella fase finale di scouting (raduni nazionali, amichevoli e tornei), i passaggi nelle leghe superiori hanno quasi toccato tripla cifra con 99 trasferimenti concretizzati nella sessione di mercato estiva. Tra i dati riportati nel documento ruba l’occhio l’incremento dell’interesse dei club di Serie A (38%), con una crescita di nove punti in più rispetto al passato. Più attiva solo la Lega Pro con il 42%, mentre la Serie B si attesta al 20%. Altro particolare interessante il rapporto portieri trasferiti/portieri convocati che passa dal 9% del 2021/22 al 33% della stagione qui presa in esame, mentre il ruolo più ricercato si conferma essere quello del difensore col 33% sul totale (a seguire attaccanti al 30%, centrocampisti al 26% e portieri al 10%). Anche in questa occasione è stato fondamentale il lavoro della rete di osservatori presenti su tutto il territorio, i quali hanno visionato nel corso della stagione in oggetto ben 1772 gare per 1250 segnalazioni inviate agli staff tecnici tra calciatori e calciatrici. Da quest’ultimo numero si è scesi successivamente ai 734 coinvolti nel secondo step di selezione sviluppatosi per stage per macro aree geografiche, arrivando infine all’ultimo processo di scrematura delle formazioni partecipanti ai principali tornei di categoria.