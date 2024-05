Serie D: vota i migliori del campionato

La Serie D chiama i tifosi a scegliere le stelle del campionato 2023/2024. In un finale di stagione ancora da scrivere con due importanti trofei in palio come lo Scudetto e la Coppa Italia, si apre ufficialmente il casting per l’undicesima edizione del D CLUB, il contest ideato dal Dipartimento Interregionale, in collaborazione con Corriere dello Sport e Tuttosport, che premia i protagonisti della massima serie dilettantistica.