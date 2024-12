Dal 5 Gennaio la Serie D in diretta su Vivo Azzurro TV

TORINO - Il campionato d’Italia in diretta sulla piattaforma Ott della Figc Vivo Azzurro Tv. La Serie D torna sui media mainstream grazie alla partnership tra la Lega Nazionale Dilettanti e la Figc. Una gara in live streaming ogni domenica fino al termine della stagione, un’esperienza unica per valorizzare al massimo le qualità del calcio espresso dai club della “quarta serie”. «Ringrazio il presidente della Lnd Giancarlo Abete per la disponibilità alla realizzazione di questo progetto ma soprattutto ringrazio la federazione per l'ospitalità sulla piattaforma vivo-azzurro e per il prestigio di poter trasmettere un evento settimanale della Serie D unitamente a quelli delle Nazionali», ha dichiarato il coordinatore del dipartimento interregionale Luigi Barbiero. «Riproporre la diretta di una gara del campionato di Serie D era uno degli obiettivi del consiglio del dipartimento e finalmente siamo riusciti a realizzarlo. Dal 5 gennaio il campionato si arricchisce di una nuova potenzialità mediatica che ci auguriamo possa ulteriormente far conoscere l'ottimo livello tecnico delle nostre squadre e la struttura organizzativa delle nostre società».