Serie D: tifosi protagonisti, con la 12ª edizione D CLUB si votano i migliori della stagione

E’ arrivato il momento tanto atteso della 12^ edizione del D Club, il contest ufficiale della Serie D che accende i riflettori sui protagonisti del massimo campionato della Lega Nazionale Dilettanti. Un’iniziativa unica nel suo genere, ideata dal Dipartimento Interregionale in collaborazione con le testate giornalistiche Corriere dello Sport e Tuttosport, pensata per dare voce ai veri esperti del Campionato: i tifosi, che ogni settimana vivono con passione le emozioni del calcio della propria città.

A partire da oggi e fino al primo di giugno, i tifosi della Serie D e i lettori delle storiche testate giornalistiche saranno protagonisti esprimendo le preferenze sui siti web del Corriere dello Sport e Tuttosport. Il pubblico potrà votare tra le cinquantadue nominations in concorso nelle sei categorie: portiere, difensore, centrocampista, attaccante, under e allenatore. Si può votare una sola volta, è consentita una sola preferenza per ciascuna categoria.

Una volta chiuso il voting online, le preferenze degli utenti si sommeranno a quelli espressi dalla "Giuria D Club” composta dai giornalisti sportivi competenti della categoria e dai tecnici.

Con D Club, la Serie D celebra se stessa, i suoi valori e la sua gente. Votare significa premiare il merito. Ora tocca a voi: scegliete il vostro campione.

D CLUB - 12ª edizione: le nominations

Vota il miglior Portiere

Davide Costa (Bassano Virtus), Matteo Michielin (L’Aquila), Mathias Ferrante (Novaromentin), Fedele Iovino (Siracusa), Ettore Lagomarsini (Seravezza), Gerardo Iannaccone (Francavilla), Giovanni Stellato (Cassino), Filippo Cecchini (Pistoiese).

Vota il miglior Difensore

Edoardo Monza (Vogherese), Roberto Codromaz (Ancona), Matteo Onofri (Ravenna), Fabrizio Ferrante (Casatese), Fallou Cham (Scafatese), Duccio Brenna (Livorno), Giuseppe Mattera (Ischia), Riccardo Capiluppi (Lentigione).

Vota il miglior Centrocampista

Stefano Tuzza (Sora), Luca Maniero (Adriese), Paolo Rrapaj (Ravenna), Federico Angiulli (Teramo), Marco Spinosa (Guidonia), Lorenzo Panaioli (Foligno), Maiko Candiano (Siracusa), Pierfranesco Vecchione (Sarnese).

Vota il miglior Attaccante

Diego Vita (Vado), Gianluca Ciriello (Brian Lignano), Umberto Eusepi (Sambenedettese), Lorenzo Gori (Ghiviborgo), Daniele Ferrandino (Folgore Caratese), Giancarlo Malcore (Casarano), Matteo Motti (Tau Altopascio), Leonardo Abreu (Cassino).

Vota il miglior Under

Stefano Croce (San Donato Tavarnelle), Nicola Caccia (Virtus Ciseranobergamo), Mevale Kone (Vigor Senigallia), Lorenzo Lischetti (Gozzano), Alessandro Torri (Villa Valle), Milos Milicevic (Casarano), Mattia Maggio (Igea Virtus), Aleandro Manes (Imolese).

Vota il miglior Allenatore

Fabio Nisticò (Bra), Andrea Quaresmini (Ospitaletto), Diego Zanin (Dolomiti Bellunesi), Alessandro Miramari (Forlì), Paolo Indiani (Livorno), Ciro Ginestra (Guidonia), Vito Di Bari (Casarano), Marco Turati (Siracusa), Tommaso Bellazzini (Ghiviborgo), Manuel Lunardon (Gozzano), Massimo Pizzulli (Martina), Marco Pomante (Teramo).