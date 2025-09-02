Il campionato di Serie D ancora in diretta su Vivo Azzurro TV

Dopo aver trasmesso il meglio del girone di ritorno e le finali della scorsa stagione, anche il campionato di Serie D 2025-26 sarà live su Vivo Azzurro TV. Sulla piattaforma OTT della Federazione, disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) sarà quindi possibile seguire la Serie D, con Lega Nazionale Dilettanti e FIGC che rinnovano la partnership per offrire in visione - registrandosi gratuitamente - una partita a settimana. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it. Trentaquattro partite di campionato più tutte le finali scudetto, Coppa Italia, Under 19 e Juniores Cup: questo il ricco programma di appuntamenti da settembre a giugno per gli appassionati della Serie D, con ben 162 formazioni ai nastri di partenza in rappresentanza di 19 regioni su 20 oltre allo stato di San Marino.
"Prodotto giornalistico di qualità"
Si comincia domenica 7 settembre (ore 15) con la diretta di Ancona-Ostiamare, prima giornata del girone F. Collegamento dallo Stadio Del Conero a partire dalle ore 14.45. "Siamo molto soddisfatti di aver dato continuità a questa partnership che ha ampliato il nostro pubblico, ringrazio la Federazione della rinnovata fiducia nel progetto – commenta Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale della LND –. Rispetto alla scorsa stagione partiamo dall’inizio, convinti di offrire un prodotto giornalistico di qualità che saprà coinvolgere gli spettatori". Non solo la trasmissione delle partite: nelle prossime settimane su Vivo Azzurro TV saranno disponibili contenuti di approfondimento che racconteranno le storie dei club, delle città e dei calciatori che fanno della Serie D il vero Campionato d'Italia.
La Serie D su Vivo Azzurro Tv - Il programma delle prime 5 giornate
7 settembre Ancona-Ostiamare
14 settembre Reggina-Nissa
21 settembre Milan Futuro-Chievo
24 settembre Treviso-Campodarsego
28 settembre Vigor Lamezia-Sambiase