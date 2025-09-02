Il campionato di Serie D ancora in diretta su Vivo Azzurro TV

Dopo aver trasmesso il meglio del girone di ritorno e le finali della scorsa stagione, anche il campionato di Serie D 2025-26 sarà live su Vivo Azzurro TV. Sulla piattaforma OTT della Federazione, disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) sarà quindi possibile seguire la Serie D, con Lega Nazionale Dilettanti e FIGC che rinnovano la partnership per offrire in visione - registrandosi gratuitamente - una partita a settimana. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it. Trentaquattro partite di campionato più tutte le finali scudetto, Coppa Italia, Under 19 e Juniores Cup: questo il ricco programma di appuntamenti da settembre a giugno per gli appassionati della Serie D, con ben 162 formazioni ai nastri di partenza in rappresentanza di 19 regioni su 20 oltre allo stato di San Marino.