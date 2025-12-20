Del Piero, il figlio Tobias svincolato subito. Il presidente netto: "Non guardiamo il cognome"

Si chiude dopo cinque mesi l’avventura di Tobias Del Piero con la maglia della Sanremese , club impegnato nel campionato di Serie D. Il classe 2007 era alla sua prima esperienza nel calcio dei “grandi” dopo l’uscita dal settore giovanile dell’Empoli. Un percorso che non ha però mai davvero preso quota, anche a causa di una pubalgia che ne ha limitato l’impiego. Il figlio della Leggenda bianconera si ritrova ora svincolato e libero di cercare una nuova opportunità. Una situazione che ha spinto il presidente del club a chiarire pubblicamente i motivi della separazione.

Il presidente Masu: “Il cognome non è mai stato un fattore”

A fare chiarezza è stato il presidente della Sanremese, Alessandro Masu, intervenuto sulla decisione di interrompere il rapporto con Tobias Del Piero. Il numero uno del club ha voluto subito sottolineare come il peso del cognome non abbia inciso sulla scelta finale. “A proposito dell’uscita di Tobias Del Piero, come avevo detto quando lo abbiamo ingaggiato, ripeto quanto dichiarato a luglio”, ha spiegato. “La Sanremese non guarda al cognome che porta qualsiasi giocatore o di chi è figlio”, ha ribadito Masu. Una linea, secondo il presidente, seguita fin dall’inizio della stagione. “Abbiamo fatto una scelta ad inizio anno fidandoci del d.s. Quintieri”, ha aggiunto. Parole che confermano la volontà del club di basarsi esclusivamente su valutazioni tecniche e organizzative. Un principio che, a detta di Masu, resta valido indipendentemente dal profilo mediatico dei calciatori coinvolti.

La scelta condivisa e l’augurio per il futuro

Il presidente ha poi approfondito i motivi che hanno portato alla separazione anticipata. “Quando mi sono accorto che le cose non funzionavano ho deciso di cambiare radicalmente mantenendo fede alla nostra etica morale e sportiva”, ha dichiarato. Masu ha voluto evidenziare come le decisioni siano state prese con coerenza e senza favoritismi. “Come abbiamo deciso di confermare gli altri due figli d’arte (Djiorkaeff e Gattuso, ndr)”, ha ricordato. “Così abbiamo deciso di comune accordo con Alessandro Del Piero di interrompere il rapporto sportivo con il figlio Tobias”. Una scelta maturata dunque in piena condivisione tra le parti. Il presidente ha infine rivolto un pensiero al giovane attaccante. “Auguro a Tobias di poter dimostrare altrove quello che non ha potuto dimostrare a Sanremo”.

