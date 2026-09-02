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Serie D e Vivo Azzurro TV ancora insieme, si comincia il 6 settembre con Milan Futuro-Caldiero Terme

Grazie all’accordo tra Dipartimento Interregionale LND e FIGC, anche per questa stagione una partita a settimana sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma OTT della Federazione
3 min
serie DVivo Azzurro TV
Serie D e Vivo Azzurro TV ancora insieme, si comincia il 6 settembre con Milan Futuro-Caldiero Terme© figc.it

Inizia il campionato, comincia il divertimento. Grazie all’accordo rinnovato tra il Dipartimento Interregionale LND e la FIGC, anche per questa stagione sportiva Vivo Azzurro TV sarà la casa della Serie D, offrendo in visione gratuita ben trentaquattro partite di campionato – una a settimana tra i migliori match di ogni turno – più tutte le finali scudetto, Coppa Italia, Under 19 e Juniores Cup. Un pacchetto ricco a disposizione di tutti gli appassionati della massima serie dilettantistica, a conferma degli ottimi ascolti registrati la scorsa stagione tra il meglio delle sfide settimanali in live streaming e il format a puntate “D Valore”, un racconto emozionante attraverso l’Italia alla scoperta delle realtà della D. Si comincia subito forte con l’esordio in casa del Milan Futuro contro il Caldiero Terme nella 1ª giornata del girone B, in programma domenica 6 settembre alle ore 15 allo stadio “F. Chinetti” di Solbiate Arno. Voce ai protagonisti prima, durante e dopo la partita (collegamento a partire da quindici minuti prima del fischio d’inizio) grazie ai contributi esclusivi da bordocampo. Il palinsesto di settembre si completa con Alessandria-Sestri Levante (domenica 13, 2ª giornata girone A), Nissa-Trapani (mercoledì 16, 3ª giornata girone I), Siena-Aquila Montevarchi (domenica 20, 4ª giornata girone E) e Cjarlins Muzane-Triestina (domenica 27, 5ª giornata girone C). Calcio d’inizio alle ore 15, ma le partite sono soggette a possibili cambi di date e orario che saranno eventualmente comunicati in seguito.

La Serie D su Vivo Azzurro Tv. Il programma delle prime cinque giornate

6 settembre Milan Futuro-Caldiero Terme (1ª giornata girone B)
13 settembre Alessandria-Sestri Levante (2ª giornata girone A)
16 settembre Nissa-Trapani (3ª giornata girone I)
20 settembre Siena-Aquila Montevarchi (4ª giornata girone E)
27 settembre Cjarlins Muzane-Triestina (5ª giornata girone C).

Come vedere Vivo Azzurro Tv

Per non perdere neanche un’emozione del Campionato d’Italia basterà scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro TV, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite. La versione web di Vivo Azzurro TV è invece raggiungibile al sito www.vivoazzurrotv.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie D

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