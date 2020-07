Diletta Leotta e Ibrahimovic insieme? Ecco perché

Lui è uno dei calciatori più acclamati al mondo, lei è la conduttrice sportiva più apprezzata e seguita della tv italiana. Loro sono Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta e insieme sono pronti per inaugurare una nuova era del fitness. Svelato il motivo del siparietto Instagram di questi ultimi giorni: si tratta di Buddyfit, un’applicazione creata per consentire alle persone di allenarsi in qualsiasi luogo con il supporto di un personal trainer. Workout personalizzati o allenamenti in diretta, il trainer è sempre a portata di mano.