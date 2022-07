Dybala, Oriana Sabatini "lascia" la Juve: ora sui social segue la Roma

ROMA - La fidanzata di Paulo Dybala, Oriana Sabatini, è pronta a cambiare vita dopo la decisione del suo compagno di lasciare la Juventus per unirsi alla Roma. In attesa delle visite mediche e della firma, lady Dybala ha iniziato a seguire il club giallorosso su Instagram con il suo profilo da 5,8 milioni di follower. Un cambio immediato, con il follow tolto al club bianconero. La cantante e attrice argentina, insieme a Dybala dal 2018 e per cui si è trasferita in Italia, è pronta per l' approdo nella Capitale.