Alice Campello, il messaggio sui social di Lady Morata per Dybala

ROMA - Social scatenati dopo l'arrivo di Paulo Dybala alla Roma. L'ex Juve ha ricevuto tanti messaggi da tifosi e follower e, tra i tanti, è spuntato anche quello di Alice Campello, moglie di Alvaro Morata. La moglie del suo ex compagno bianconero ha repostato la sua foto con la maglia giallorossa, scrivendo anche un messaggio per lui e per la fidanzata Oriana Sabatini.