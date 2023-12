Perez: "Grande giorno per la storia del calcio. Ora lavoriamo senza minacce"

MADRID (Spagna) - "Accogliamo con enorme soddisfazione la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Nei prossimi giorni studieremo attentamente questa decisione dalla portata storica". Inizia con queste parole il commento sulla decisione della Corte Ue che ha dato torto a Fifa e Uefa sulla Superlega, stabilendo che da parte dei due organismi c'è un abuso di posizione dominante, del presidente del Real Madrid, Florentino Perez: "Il calcio europeo non sarà mai un monopolio e da oggi i club saranno padroni del proprio destino. Ci riteniamo capaci di promuovere le competizioni che consideriamo. L'Europa delle libertà ha trionfato".

"Prevalgono diritto, ragione e libertà"

Perez prosegue: "Diritto, ragione e libertà prevalgono. Settanta anni fa abbiamo fatto un passo da gigante per il calcio con la creazione della Coppa dei Campioni e ora abbiamo il dovere di dare la spinta di cui il calcio ha bisogno. Sarà aperta a tutti, sarà imposto il merito sportivo così come rispetto del fair play finanziario. Soprattutto tutelerebbe i giocatori ed entusiasmerebbe i tifosi di tutto il mondo. Nessuno ha detto che porre fine a un monopolio sarebbe facile. Abbiamo l'opportunità di realizzare una governance trasparente, che conviva con le nuove tecnologie". Ora la possibilità di dare vita al progetto Superlega che Florentino Perez ha portato avanti con decisione fin da subito: "Siamo all'inizio di una nuova era, potremo lavorare liberamente e senza minacce, con l'obiettivo di innovare e migliorare il calcio. Da oggi il presente e il futuro sono finalmente nelle mani dei club e dei tifosi. Il nostro destino appartiene a noi e abbiamo davanti a noi una grande responsabilità. Segnerà un prima e un dopo, è un grande giorno per la storia del calcio".