Figc: "Superlega incompatibile". Abodi: "A gennaio incontro a Bruxelles"

ROMA - Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha commentato la sentenza della Superlega a margine del punto stampa di fine anno al Parco del Foro Italico: "C'è una posizione sostanzialmente analoga tra i grandi paesi europei che si vedranno il 10 gennaio a Bruxelles per concordare ulteriormente la posizione e sostanziarla. Io credo molto nella collaborazione - aggiunge - Credo che sia importante che Epfl, Uefa ed Eca lavorino per migliorare sempre di più le competizioni europee e soprattutto coinvolgere di più nell'organizzazione delle competizioni i club. Al centro del calcio ci sono i tifosi dobbiamo cercare di offrire un prodotto adeguato migliorando i luoghi e la qualità delle competizioni facendo in modo che questo gioco sia sempre più partecipato e credibile. Non credo che la direzione giusta sia quella della Superlega, quindi quello che auspico e una maggiore collaborazione. Non bisogna sottrarsi al confronto. Gli stimoli dal mercato arrivano e puntano a migliorare il prodotto".