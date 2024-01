Superlega, Reichart: "Stiamo parlando con 40-50 club, puntiamo a iniziare..."

Bernd Reichart, amministratore delegato di A22 Sports Management, è tornato a parlare del progetto Superlega. "Molti club hanno rilasciato dichiarazioni contro la Superlega? Siamo stati in contatto con tutti coloro che avevamo sentito precedentemente durante tutto l'anno, per configurare e creare quella proposta. Il nostro format si basa sullo scambio con le parti coinvolte nel calcio, sono quaranta-cinquanta club con cui abbiamo parlato" ha rivelato Reichart in un'intervista concessa al quotidiano catalano Mundo Deportivo.