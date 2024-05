Superlega, Figc sospende sanzioni per i club che vogliono aderire: il comunicato

Novità importanti per quanto riguarda la Superlega . In Italia , infatti, non ci sarà prevista nessuna sanzione per i club che aderiscono al nuovo progetto (o comunque ad altre competizioni al di fuori di tutti i canali ufficiali). A renderlo noto è la Federcalcio , che ha optato per la sospensione della minaccia di esclusione dei club dissidenti. La decisione è una conseguenza della sentenza arrivata il 21 dicembre 2023, quando la Corte di giustizia dell'Unione Europea aveva stabilito che è illegale vietare ai club di partecipare ad altri tornei riconoscendo come illegale il monopolio di UEFA e FIFA .

Superlega e FIGC, cosa cambia

Dopo il caso Superlega partito nel 2021 la Federcalcio aveva modificato il comma 2 dell'articolo 16 delle Noif, deliberando "la decadenza delle società professionistiche dall’affiliazione alla F.I.G.C. nelle seguenti ipotesi: a) se partecipano a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute", aggiungendo che per l'iscrizione in Serie A, B e C sarebbe stato necessario depositare anche un documento apposito per attestare "l’impegno a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC”. Queste sanzioni ora sono state sospese in seguito alla decisione presa dalla Corte di giustizia. In ogni caso già dal principio non era ancora stata erogata nessuna sanzione per le società che avevano aderito al progetto. Adesso, in più, non sarà neanche necessario impegnarsi formalmente a rinunciare alla Superlega.