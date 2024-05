Superlega, la sentenza che spazza via i timori: mazzata su Uefa e Ceferin

E ancora impone a Uefa e Fifa di «cessare le condotte anticoncorrenziali sanzionate e di vietarne la futura reiterazione, oltre a condannarle a rimuovere immediatamente tutti gli effetti delle azioni anticoncorrenziali che si sono verificate prima o durante la durata del presente procedimento, che ha avuto inizio il 18 aprile 2021 quando ESLC ha annunciato il lancio di un progetto per una nuova competizione calcistica professionistica, denominata Superliga, e ha intentato azioni antitrust in risposta alla reazione delle suddette istituzioni.... ...La sentenza accoglie il ricorso dell’ESLC in quanto le azioni dei convenuti non erano finalizzate unicamente a impedire lo sviluppo di un progetto specifico, ma a impedire l’introduzione di un terzo concorrente e la modifica del sistema monopolistico di organizzazione delle competizioni».

E infine: «Non è possibile imporre un divieto o una restrizione in astratto, cioè imporre un divieto in futuro su qualsiasi altro progetto o modifica del progetto già presentato. Ammettere il contrario significherebbe accettare una sorta di divieto o di schermatura di qualsiasi progetto di competizione calcistica presentato dai richiedenti, il che non è accettabile. Spetterà alle parti intervenute modificarlo e adattarlo in una fase successiva. Ciò non significa che lo scopo della procedura sia quello di autorizzare qualsiasi competizione, ma di porre le basi per un sistema di libera concorrenza nell’organizzazione delle competizioni calcistiche». La sentenza è appellabile ed è certo che l’Uefa farà ricorso, ma la sentenza offre poche sponde per cambiarne la sostanza.

Il progetto Superlega

E quindi? Quindi la Superlega non nasce da questa sentenza, che offre semplicemente il terreno sul quale eventualmente edificarla. I mattoni saranno i club che vorranno, eventualmente, costruirla e costruire un futuro diverso (migliore? peggiore? questo non lo si può decidere ora) al calcio europeo. Bernd Reichart sta parlando con loro da mesi, avendo a che fare con dirigenti e proprietà stanche di un certo modo di gestire il calcio, ma anche spaventate dalle conseguenze di aderire a un progetto osteggiato in modo violento e severissimo da parte dell’Uefa. Ora quei timori sono spazzati via da una sentenza che garantisce la libera scelta. Non è nata la Superlega, quindi. Da ieri abbiamo semplicemente una sentenza di un tribunale europeo che ci ricorda che non viviamo in Corea del Nord, che esiste (ed è garantita) la libera concorrenza e che se un gruppo di club europei decidesse di organizzare un torneo alternativo, può farlo, con buona pace di chi il calcio lo governa e non vuole mollare quel potere. Insomma, è difficile prevedere se un qualche tipo di Superlega vedrà mai la luce o se la Champions sarà eterna, ma certamente il sistema politico del calcio europeo da ieri è un po’ più fragile.