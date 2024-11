Reichart, attacco Champions: "Non piace a nessuno". E la Superlega...

Reichart, la Superlega e la nuova Champions

Bernd Reichart ha parlato così della Champions: "A me non piace com'è strutturata. Per me non funziona perché ogni club è sconnesso rispetto agli altri, senza affrontare le stesse avversarie e con un'unica classifica. Per la UEFA servono 7.6 puntfi per andare alla fase successiva, ma questo aspetto è quello più difficile da capire per i tifosi. Secondo il mio pensiero dovrebbero essere i club a decidere la formula più adatta e non essere imposta da altri".

Da qui la differenza con la Superlega: "La nostra app promuoverebbe l’engagement con questo sport, si potrebbero sfruttare tutti i contenuti e vedere tutte le partite, entrando anche a contatto con i giocatori. Ci sono piattaforme enormi come Netflix, Amazon e Disney, ma ci sono anche piattaforme come NBA e NFL che stanno giocando un ruolo molto importante per distribuire a livello mondiale il proprio brand". A chiudere ha parlato dell'aspetto dei tifosi: "L'accesso all'industria calcio è diventato complicato dal punto di vista economico, è diventato troppo costoso per i tifosi che si trovano a pagare sempre di più. In questo modo la gente si allontana dallo sport perché ci sono alternative più economiche ad attrarli".