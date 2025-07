Superlega, Laporta rilancia: "La Uefa dialoga, l'Europa ci ha dato ragione"

"Io ho sempre cercato di avere un ruolo di mediatore. Ora siamo in una situazione in cui la Superlega ha un dialogo con la Uefa. Aleksander Ceferin ha nominato alcune persone della Uefa per parlare con i rappresentanti della Superlega, tra cui il Ceo Bernd Reichart. Si sta arrivando a un principio di accordo, articolato in tre blocchi, e quello dove c'è maggiore coordinamento è quello legato alla piattaforma tecnologica". Joan Laporta , presidente del Barcellona, in un'intervista al quotidiano spagnolo Mundo Deportivo fa sapere che il progetto Superlega - dove sono rimasti solo i blaugrana e il Real Madrid - è più vivo che mai, anzi, ci sarebbe anche un'apertura da parte di Nyon. "Penso sia una buona notizia, e c'è buona volontà da entrambe le parti. Il Barça è favorevole al dialogo, e all'interno della Superlega stiamo spingendo perché si raggiunga un'intesa. Io credo che, per il bene del calcio, sia positivo che si arrivi a un accordo il prima possibile. Esiste una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che avalla la posizione della Superlega. Ritengo questo importante, ma ancora più importante è che il mondo del calcio resti unito. Ora vedo molta apertura da parte del presidente della Uefa. Si sta lavorando a ciò che abbiamo voluto fin dall'inizio: non uno scontro, ma un miglioramento del calcio europeo. C'è spazio per un accordo condiviso".

Laporta sulla mancata partecipazione del Barcellona al Mondiale per Club

Laporta assicura che le posizioni tra i club pro Superlega e la Uefa sono ora più vicine e fa capire che si può arrivare a un'unica competizione comune. Ma non solo. I fautori della Superlega puntano su una piattaforma che sia gratuita per tutti i tifosi e a livello globale. "Il presidente della Uefa la vede fattibile. Prima non c'erano punti d'incontro su questo. Ora, con la buona volontà di tutte le parti, ci stiamo avvicinando, vogliamo che si raggiunga un accordo che soddisfi tutti". Il Barça ha fatto da spettatore al Mondiale per Club. "È un torneo fuori calendario, che si gioca quando le competizioni sono finite. I giocatori pensano già alle vacanze. Mi sarebbe piaciuto partecipare: probabilmente l'avremmo vinto. Però c'è un lato positivo: i giocatori sono meno stanchi". Laporta confessa di aver parlato con Infantino: "Il Barça doveva esserci per la sua storia. Sono state fatte wild card per club che, con rispetto parlando, non hanno la storia del Barça. La nostra presenza avrebbe reso il torneo più interessante. In futuro? Nessuno sa come evolverà il Mondiale per Club. Non è stato molto redditizio. Chi ha investito, dubito lo rifarebbe. C'erano problemi di pubblico, anche se gli ultimi incontri sono stati competitivi e divertenti. Il pubblico è aumentato nella fase finale".

Il Barcellona vola in Giappone

Intanto il Barcellona parte finalmente per l'Asia. Mercoledì il club blaugrana aveva annunciato la cancellazione del viaggio in Giappone, dove è in programma domenica alle 12 italiane un'amichevole col Vissel Kobe, denunciando "un grave inadempimento contrattuale da parte del promoter". Problema risolto - il club avrebbe ricevuto le garanzie sui 15 milioni di euro pattuiti per la trasferta che comprenderà anche due partite in Corea - e squadra pronta a partire. Sul volo ci saranno anche i due nuovi acquisti, Joan Garcia e Marcus Rashford, mentre resteranno a terra l'infortunato Ter Stegen oltre a Oriol Romeu e Pau Víctor, nella lista dei cedibili. A proposito dell'acquisto dell'ex Manchester United, sempre al Mundo Deportivo, il presidente Joan Laporta si è mostrato entusiasta: "Era la mia opzione preferita. Due anni fa ha vinto l'Europa League, viene molto motivato. Nico Williams? Le condizioni che aveva posto per venire non erano accettabili". E in attesa di sapere quando riaprirà il Camp Nou, Laporta fa sapere che all'inaugurazione potrebbe esserci anche Leo Messi: "Spero di sì, sarebbe molto bello".