Clamoroso, ora l'Uefa tratta con la Superlega: una Champions ancora più grande

La Superlega fatica a mettere insieme tutti i club per fare un torneo a parte. L’Uefa ha paura della sentenza della Corte di Giustizia che le ha dato totalmente torto e, soprattutto, guarda con interesse all’arma letale della Superlega, l’applicazione “Unify”, che potrebbe rivoluzionare il mondo del calcio e della tv. Unite questi tre elementi e otterrete almeno sette incontri segreti, alcuni dei quali a Nyon nella sede dell’Uefa, iniziati a febbraio e che sono culminati in una proposta ufficiale della Superlega (o meglio di A22, la società che è a capo del progetto) per una pace definitiva. Anzi per un accordo che cambierebbe la storia. La proposta è di modificare l’attuale Champions, con una formula più avvincente e unirsi per sviluppare definitivamente il progetto Unify e trasmettere tutte le partite delle coppe europee (e non solo, volendo) su un’unica applicazione gratuita e visibile in tutto il mondo, quindi con un pubblico potenziale di circa 2,5 miliardi di spettatori. Qualcosa aveva accennato il presidente del Barcellona Laporta in un’intervista al Mundo Deportivo in luglio e ora è emersa l’indiscrezione che trova soldi riscontri su entrambi i fronti (per quanto non ci sia ancora molta voglia di parlarne).