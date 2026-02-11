Real Madrid, comunicato di accordo con Uefa e Eca: Superlega al capolinea

È l'ora del tramonto per la Superlega. È quanto si evince dal comunicato diffuso da Real Madrid e Uefa ed European Football Clubs (Eca), circa l'accordo raggiunto dalle parti "per il bene del calcio europeo per club". Nella sostanza, i Blancos, ultimi sostenitori del progetto di una competizione extra-Fifa, che per ultimo ha conosciuto la ritirata del Barcellona, si sono accordati con i vertici di Nyon e con quelli della Eca per la risoluzione delle dispute legali sorte in seguito alla controversa proposta che aveva provocato un prolungato parossismo negli ultimi anni del calcio europeo. Con l'uscita di scena dei 15 volte campioni Champions, il progetto Superlega ritorna dunque definitivamente negli archivi.