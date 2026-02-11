Real Madrid, comunicato di accordo con Uefa e Eca: Superlega al capolinea

È l'ora del tramonto per la Superlega. È quanto si evince dal comunicato diffuso da Real Madrid e Uefa ed European Football Clubs (Eca), circa l'accordo raggiunto dalle parti "per il bene del calcio europeo per club". Nella sostanza, i Blancos, ultimi sostenitori del progetto di una competizione extra-Fifa, che per ultimo ha conosciuto la ritirata del Barcellona, si sono accordati con i vertici di Nyon e con quelli della Eca per la risoluzione delle dispute legali sorte in seguito alla controversa proposta che aveva provocato un prolungato parossismo negli ultimi anni del calcio europeo. Con l'uscita di scena dei 15 volte campioni Champions, il progetto Superlega ritorna dunque definitivamente negli archivi.
Tramonto Superlega: la nota ufficiale
Questa la nota ufficiale rilasciata dalle parti in causa: "Dopo mesi di discussioni condotte nell'interesse del calcio europeo, UEFA, European Football Clubs (EFC) e Real Madrid CF annunciano di aver raggiunto un accordo di principi per il bene del calcio europeo per club, nel rispetto del principio del merito sportivo, con particolare attenzione alla sostenibilità a lungo termine delle società e al miglioramento dell’esperienza dei tifosi attraverso la tecnologia. Il presente accordo contribuirà inoltre a risolvere le controversie legali tra le parti connesse al progetto della European Super League, una volta che tali principi saranno stati attuati e pienamente implementati".